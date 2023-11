Un total de 13 membres de la direcció i l'executiva de Podem Catalunya han dimitit aquest dimarts després de ser expedientats per defensar al juny la "unitat" amb Sumar , moment en què es debatia sobre si Podem se sumaria o no al projecte liderat per Yolanda Díaz .

En un comunicat, els 13 membres expliquen que han tingut coneixement de la "incoació d´un expedient i la suspensió cautelar de militància" per part de l´executiva del partit d´aquestes 13 persones que van subscriure el manifest.

Els 13 membres que han dimitit són el portaveu de Podem i exdiputat dels comuns al Parlament, Lucas Ferro; la diputada dels comuns al Parlament Yolanda López, i els membres de l'executiva i la direcció Marcos Galante, Laura Alzamora, Raquel Vernedas, Sarai Martínez, Loren Rider, Xavier Navarro, Ramon Espejo, Marta Gómez, David Petit, Rosa Trenado i Gerard Bargalló.

"Volem expressar la nostra disconformitat amb aquesta decisió que cerca censurar el debat sobre la unitat de l'espai del canvi. Entenem que l'apel·lació a la unitat és coherent amb el compromís polític i organitzatiu que va assumir l'actual direcció de Podem", han lamentat al comunicat .

Fonts consultades han explicat que l'executiva de Podem Catalunya va presentar aquest divendres la incoació d'un expedient i va demanar la suspensió cautelar de militància d'aquests 13 membres, però no els ho va comunicar.

Han lamentat que s'estigui donant una política de "fets consumats", ja que malgrat no haver-los expulsat encara de la formació, perquè la Comissió de Garanties del partit ha d'estudiar el cas, ja els han tret dels grups de l'organització.

"ASSENYALAMENT ALS MILITANTS"



Al comunicat, que també han remès als altres membres de la direcció, critiquen que aquest expedient d'expulsió "és la ruptura del compromís de la direcció amb aquesta unitat i un assenyalament als militants" que hi han apostat.

També han reivindicat la construcció de l'espai polític d'En Comú Podem (ECP), "fruit de la unitat" ia través del qual s'han aconseguit candidatures per a les darreres eleccions municipals, per a les quals Podem i Catalunya en Comú van anunciar que hi concorrien juntes marca d'ECP.

Les mateixes fonts també han lamentat que s'està "instal·lant un full de ruta de ruptura a l'espai", han apostat per treballar des de la militància de base per ampliar i enfortir el projecte, i han qualificat la decisió d'expulsar-los de nociva per a Podem i creuen que empetiteix el projecte i el compromís de la majoria dels seus militants.

DANY AL PARTIT

La coordinadora de Podem Catalunya, Conchi Abellán , ha criticat que el manifest que van signar 13 membres de la formació a favor de presentar-se a les generals amb Sumar "només va fer que malmetre el partit i no contribuir" a la feina feta com En Comú Podem.

Arxiu - La líder de Podem Catalunya, Conchi Abellán, al Consell Ciutadà Autonòmic

Així s'ha pronunciat en un missatge a la xarxa social 'X' després de la dimissió aquest dimarts d'aquests 13 membres de la direcció i l'executiva de Podem Catalunya després de ser expedientats per defensar al juny la “unitat” amb Sumar.

"La nostra obligació com a organització és també escoltar la militància i que dirimeixi l'òrgan de garanties estatal (que és el competent per fer-ho)", ha assegurat Abellán, que ha deixat en mans d'aquest òrgan intern la decisió sobre l'expedient i després de la suspensió cautelar de militància d?aquests 13 dirigents morats.

La coordinadora de Podem ha sostingut que aquestes persones han rebut aquest expedient "a causa de múltiples denúncies per part de la militància".