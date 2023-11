Foto: @EP

La Comissió Europea ha rebut aquest dimarts a primera hora del Govern el projecte de llei d'amnistia registrat la vigília pel PSOE al Congrés així com la sol·licitud de mantenir una reunió entre l'Executiu comunitari i l'espanyol per explicar-ne els detalls.

Així ho han confirmat fonts comunitàries que necessiten que entre els documents rebuts no hi ha l'explicació de la posició el Govern respecte de la norma negociada pel PSOE amb Junts i ERC per aconseguir la investidura de Pedro Sánchez.

Abans de transcendir que la llei havia estat enviada a les autoritats comunitàries, el portaveu de la Comissió per a assumptes jurídics, Christian Wigand , va apuntar en roda de premsa que estaven esperant rebre tota la informació sol·licitada per carta pel comissari de Justícia, Didier Reynders, el ministre de la Presidència, Félix Bolaños, per examinar-ne l'abast.

Segons ha recordat el portaveu, Bolaños va respondre al requeriment del comissari assegurant que una vegada que el projecte de llei fos presentat les autoritats espanyoles oferirien informació detallada a la Comissió, en concret a la seva vicepresidenta responsable d'Estat de dret, Vera Jourova, i al comissari Reynders.

"Una vegada rebuda la informació ho examinarem en el moment oportú", ha afegit Wigand, per insistir que Brussel·les no farà comentaris sobre la norma fins a conèixer formalment el seu contingut. Fins ara, la Comissió Europea ha insistit que aquest és un assumpte de caire nacional que s'ha de resoldre internament, "dins del marc constitucional".

La portaveu del Govern, Isabel Rodríguez , ha confirmat a la roda de premsa posterior al Consell de Ministres l'enviament del projecte de llei a Brussel·les, subratllant que amb això compleixen el seu compromís traslladat la setmana passada en resposta a la carta que va enviar Reynders.

Aleshores, ha incidit Rodríguez, "no podíem donar cap resposta sobre la concreció del text legal" perquè encara no s'havia presentat però atès que ahir ja es va complir amb aquest tràmit "estem encantats" de poder traslladar el contingut a les institucions europees.