Bandera de la Unió Europea / @EP

La Comissió Europea no aprecia cap col·lisió de la proposició de llei d'amnistia amb els principis i les normes comunitaris, en quedar salvats els interessos financers de la UE i excloure's els casos de 'lawfare', de manera que entén que es tracta d'un assumpte domèstic l'avaluació dels quals correspondrà a les autoritats nacionals competents, segons les primeres impressions dels seus serveis, si bé el text segueix sota estudi.

Així ho informen fonts comunitàries que indiquen que les principals preocupacions de l'Executiu comunitari respecte a la futura llei d'amnistia eren el seu impacte als interessos financers de la UE ia l'Estat de Dret, concretament al principi de separació de poders per la possibilitat de que abastés els anomenats casos de 'lawfare' o 'guerra judicial'.

Però expliquen que, després d'aquesta primera ullada al text registrat dilluns passat al Congrés dels Diputats pel PSOE, aquestes dues preocupacions s'han dissipat perquè les dues qüestions queden fora de la proposició de llei. En tot cas, matisen, el text ara està sent analitzat en profunditat pels serveis jurídics abans d'oferir una opinió formal.

Així, l'article 2 del text detalla els supòsits que s'exclouen de la futura amnistia, incloent-hi "els delictes que afectaran els interessos financers de la Unió Europea".

Quant al 'lawfare', encara que no ho esmenta expressament, cenyeix els actes amnistiats als "vinculats directament o indirectament al denominat procés independentista", assenyalant delictes d'usurpació de funcions públiques, malversació, desobediència, desordres públics o prevaricació, cosa que deixa fos altres com el blanqueig de capitals, organització criminal o associació il·lícita, falsedat documental o contra la Hisenda Pública.

Si hagués existit cap referència al 'lawfare' en la proposició de llei, la Comissió Europea sí que hauria hagut d'actuar, afirmen les citades fonts. Però en recollir-se únicament en un acord entre partits polítics, el signat pel PSOE i Junts dijous passat, queda fora de l'abast de Brussel·les.

En aquest sentit, apunten que l'Executiu comunitari no es pot convertir en un "actor polític" als Estats membres. Cosa diferent, avisen, és que aquest acord polític que recull el 'lawfare' tingui un desenvolupament legislatiu.

Amb tot, per a Brussel·les la proposició de llei, en el seu estat actual, és un assumpte d'àmbit nacional el control del qual correspondrà a les autoritats competents, començant pel Parlament, que l'ha de tramitar i aprovar, i acabant pel Tribunal Constitucional (TC), que tindrà la darrera paraula sobre la seva legalitat.

NO CAPEN PARAL·LELISMES

En la mateixa línia, les fonts consultades puntualitzen que les motivacions polítiques per aprovar una llei d'amnistia, ja siguin les expressades a l'exposició de motius --que la justifica per la necessitat de rebaixar la "tensió institucional"-- o el suport de les forces independentistes a la investidura de Pedro Sánchez com a president del Govern, no tenen rellevància per a la Comissió Europea perquè són els òrgans nacionals els que les han d'avaluar.

A més, descarten qualsevol paral·lelisme amb el cas de Romania , quan Brussel·les va avisar que actuaria si s'aprovava una llei d'amnistia confeccionada pel governant Partit Social Demòcrata per perdonar el líder, Liviu Dragnea, que havia estat condemnat a tres anys i mig. de presó per abús de poder, encara que acumulava una altra condemna per frau electoral.

Les fonts subratllen que en el cas romanès era una llei d'amnistia dissenyada per beneficiar directament el líder del partit governant que la impulsava, situació que no es dóna a l'escenari espanyol. A això sumen que la llei d'amnistia no va arribar a veure la llum.

En qualsevol cas, recalquen que per activar l'article 7 del Tractat de la UE, que permet suspendre els drets com a Estat membre, s'ha de donar un incompliment sistemàtic dels principis i les normes de la UE, per la qual cosa una única infracció no seria suficient per a posar-ho en marxa, per molt greu que fos la mateixa.