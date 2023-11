Sumar té com a aspiració ostentar cinc ministeris en el futur Executiu, encara que la negociació amb el PSOE per a l'organigrama segueix oberta, i sectors de la coalició assenyalen que les seves principals opcions, atès que es dóna per descomptat Treball, són la carteres de Sanitat, Cultura , Drets Socials o lopció dun nou departament dInfància i Joventut.

Arxiu - La líder de Sumar i vicepresidenta del Govern en funcions, Yolanda Díaz , durant la seva participació en un acte públic, a 07 d'octubre del 2023 a Cadis (Andalusia, Espanya),

Alhora, diverses fonts de l'espai donen per fet que en el repartiment de la quota de l'Executiu corresponent a Sumar estarà En Comú Podem i també es dóna per descomptat que Más Madrid tindrà presència al Consell de Ministres. A més, guanya punts que un altre dels ministeris recaigui a IU mentre que en el cas de Podem el sentir majoritari és que tenen altes opcions de quedar-se fora.

El criteri unànime dins de Sumar és que la conformació del nou gabinet es resoldrà ràpid, una vegada tiri endavant la investidura del president en funcions, Pedro Sánchez, i que el més previsible és que divendres estigui resolta la composició de l'Executiu.

Això sí, des del nucli més proper a la líder de Sumar mostren cautela i ressalten que avui dia no està tancat ni l'organigrama ni l'assignació de les àrees ministerials. De totes maneres, ningú no dubta que el PSOE, en la seva condició de soci majoritari, dirigirà les anomenades carteres d'Estat com Justícia, Interior, Defensa o Hisenda.

Així, la quota màxima que des de Sumar intenten aconseguir és cinc carteres, el mateix número que va tenir Unides Podem, encara que s'està preparat per a tots els escenaris de cara a un Govern que té aspecte de ser més reduït. De fet, a sectors de Sumar també consideraven fa dies factible la xifra de quatre ministeris.

URTASUN, SIRA REG O MÒNICA GARCÍA, FAVORITS PER A SECTORS DE SUMAR



I entre els ministrables de Sumar diverses veus de l'espai estan convençuts que l'eurodiputat Ernest Urtasun, que reuneix ser un dirigent de confiança de Díaz i computar per la quota dels 'comuns', s'erigeix com a possible ministre de Cultura, encara que també n'hi ha altres opcions candidatables a la confluència catalana.

Una altra a les que se situa a la 'pole' per ser ministra és l'eurodiputada i portaveu federal d'IU, Sira Rego , atès que als contactes interns sembla que guanyen força per quedar-se amb aquesta àrea vinculada a les competències d'infància i joventut.

Davant l'empenta del PSOE per recuperar Igualtat, que va dirigir el mandat anterior Podem a la figura d'Irene Montero, l'aposta és que el soci minoritari rebria Sanitat i, en aquest punt, els sectors consultats apunten que líder de Más Madrid, Mónica García , s'erigeix com a principal favorita, malgrat que ella ha eludit pronunciar-se fins ara i ha emmarcat dins de la rumorologia figurar a les travesses.

Per a Drets Socials, diversos sectors de la coalició no aventuren un nom concret però sí que dubten que el secretari d'Estat de l'actual Ministeri i dirigent de Podem, Nacho Álvarez, estigui a la terna d'aspirants, malgrat que el seu perfil va emergir amb força fa setmanes després de comandar la negociació de l?acord programàtic de coalició amb el PSOE.

Precisament Podem es va desmarcar d'aquestes negociacions i va dir que no n'havia obtingut informació detallada malgrat que Álvarez és membre de la direcció . I és que al si del partit al·ludeixen que va fer aquest paper atenent les directrius de Sumar i Díaz.

La formació que lidera la ministra, Ione Belarra , va posar com a requisit que Montero continuarà al capdavant d'Igualtat, deixant clar que qualsevol ministre que correspongués a la quota del partit l'havia de triar la formació. De fet, des del setembre porten reivindicat que la seva presència al Consell de Ministres era necessària per aconseguir una legislatura estable i un govern "valent".

MALES PERSPECTIVES PER A PODEM, S'ALLUNYA DE L'EXECUTIU



Tot i això, fonts de la coalició i fins i tot a les files morades estan convençuts que el partit quedarà fora del Govern, atès que no conceben que se li atorgués presència ministerial, per la qual cosa significa a nivell de recursos i visibilitat, en un clima actual de confrontació directa amb Díaz.

De fet, els morats han reivindicat la seva autonomia política i en el seu nou document polític ja adverteixen que no es dissoldran a Sumar , adverteixen que els vots dels seus diputats s'han de negociar i no es regalen durant la investidura i que qualsevol aliança electoral ha d'estar condicionada a primàries sense vetos, en denunciar que va ser el que se li va aplicar a Montero quan va quedar exclosa de les llistes al 23J.

Precisament aquest dimarts a la nit conclou la consulta que Podem ha llançat a les bases per decidir si els seus cinc diputats recolzen la investidura de Sánchez, on la seva secretària general ha demanat el vot a favor malgrat criticar durament l'actitud del PSOE.