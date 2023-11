Arxiu - La presidenta de Junts, Laura Borràs

L'expresident de la Generalitat Artur Mas ha assenyalat que la defensa jurídica de la presidenta de Junts, Laura Borràs , condemnada per prevaricació, té la possibilitat d'encaixar el seu cas dins de la llei d'amnistia, argumentant que "estava dins del que era una acció desproporcionada repressiva de l´Estat".

"Laura Borràs representava el que representava, i si no ho hagués representat, probablement aquesta acció no s'hauria dut a terme", ha sostingut en una entrevista d'aquest dimarts passat a Catalunya Ràdio.

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va condemnar Borràs el març passat pels delictes de prevaricació i falsedat documental a 4 anys i mig de presó ia 13 anys d'inhabilitació per fraccionar contractes per adjudicar-los a dit a un amic quan dirigia la Institució de les Lletres Catalanes (ILC) entre 2013 i 2018.

Segons la sentència, va ser ella qui va fer l'encàrrec directament i personalment fins i tot abans que la junta de la ILC aprovés el projecte, "tot i conèixer que en fer-ho prescindia del procediment administratiu de contractació preceptiu".

Tot i això, el mateix TSJ va proposar un indult parcial per a Borrás que rebaixés la pena de presó a no més de dos anys, de manera que no hauria d'entrar a la presó . A més, una magistrada del tribunal va afegir un vot particular en què defensava que no havia de ser condemnada a més de 21 mesos de presó.

NO TOT EL MÓN OPINA IGUAL

Tot i això, no tota l'esfera independentista opina igual que Mas i la cúpula de Junts. Per la part d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras va assegurar diumenge passat que Laura Borràs no podia ser una de les beneficiades per la llei d'amnistia perquè, segons la seva opinió, "ha estat condemnada per corrupció" i "per fragmentar contractes públics". "No té res a veure amb la celebració d'un referèndum", va dir.

És precisament la mateixa opinió que també mereix a Òmnium. Segons Xavier Antich, el president de l'entitat, ni Borràs ni tampoc els afectats per l'operació Volhov, com David Madí , entrarien dins de l'amnistia perquè no té res a veure directament amb l'1-O.

El principal argument d'una part de l'independentisme és que no es pot enviar el missatge que les persones que tenen una ideologia independentista tenen impunitat davant de la llei. I Òmnium sosté que no compleixen els criteris per entrar a la llei d'Amnistia.