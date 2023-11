Arxiu - El president del Govern en funcions, Pedro Sánchez, en un peno del Congrés

El Congrés dels Diputats quedarà blindat des d'aquest dimecres amb 1.600 agents de la Policia Nacional, la majoria de seguretat ciutadana de les Unitats d'Intervenció Policial (UIP), amb motiu de la sessió d'investidura de Pedro Sánchez com a president del Govern, que se celebra en un moment de tensió per les concentracions a la seu del PSOE a Ferraz i altres punts en protesta per la llei d'amnistia que beneficia els implicats en el 'procés'. El Govern tem que es pugui produir una situació semblant a l'Assalt al Capitoli , on els partidaris de l'expresident nord-americà Donald Trump van assaltar l'edifici governamental per interrompre la certificació de la victòria de Joe Biden a les eleccions.

Segons han avançat fonts policials, el dispositiu de seguretat al voltant del Congrés el formaran principalment "entre 1.300 i 1.400 agents de seguretat ciutadana" . El Ministeri de l'Interior ha elevat la xifra a 1.600 efectius, incloent-hi especialistes d'informació, subsòl o guies canins, entre d'altres.

TANQUES I CONTROLS AL VOLTANT DEL CONGRÉS



El dispositiu s'ha tancat aquest dimarts, 24 hores abans d'iniciar-se el Ple i després que la presidenta de la Cambra Baixa, Francina Armengol , anunciés aquest dilluns la data de la investidura, coincidint amb el registre de la proposició de llei d'amnistia per part del PSOE.

Des d'aquest dilluns ja s'han produït controls i restriccions d'accés de vianants a la Cursa de Sant Jeroni, a l'alçada del carrer de Cedaceros.

A més, hi ha tanques als voltants del Congrés, que previsiblement quedarà perimetrat totalment quan s'iniciï la sessió d'investidura de Sánchez. Aquests dies enrere s'han fet protestes puntuals al costat de la Cambra, amb algun conat d'acampada avortat per la policia.

El titular de l'Interior en funcions, Fernando Grande-Marlaska , s'ha reunit també aquest dimarts a Madrid amb agents de les Unitats d'Intervenció Policial (UIP), els coneguts com a 'antidisturbis'. "Teniu el suport i agraïment de tota la societat", els ha dit, segons ha informat el Ministeri al seu compte de la xarxa social X.

SÁNCHEZ TÉ TANCADA LA INVESTIDURA

El Congrés acollirà el debat en què el candidat socialista, Pedro Sánchez , preveu sortir elegit president amb 179 vots a favor, tres per sobre de la majoria absoluta (176) que es requereix per superar el tràmit a la primera.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo , ho va intentar els dies 26 i 27 de setembre però no va arribar al llistó de la majoria absoluta, quedant-se en 172 escons (PP, Vox, UPN CC). Aquesta vegada, i tret de sorpreses d'última hora, tot apunta que Sánchez serà investit president dijous amb el suport del PSOE, Sumar, ERC, Junts, Bildu, PNB, BNG i Coalició Canària.

I ho farà després de dos dies d'un debat que sembla aspre a l'hemicicle, atesa la reacció de PP i Vox als acords segellats pel PSOE amb Junts i ERC, que inclouen l'amnistia per als encausats pel 'procés' als últims deu anys, i amb la incertesa de si també aniran a més els ànims al carrer, tenint en compte les protestes diàries que es registren en els últims dies a la seu socialista de Ferraz, algunes de les quals han desembocat als voltants del Congrés.