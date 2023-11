Arxiu - Façana del Tribunal Suprem

El Tribunal Suprem (TS) ha rebutjat la petició de Vox de paralitzar el debat d'investidura mentre estudia si admet a tràmit la querella que va presentar la formació contra el president en funcions Pedro Sánchez, l'expresident català fugit Carles Puigdemont , el PSOE i Junts per la suposada comissió dels delictes de suborn, encobriment o col·laboració del terrorisme, usurpació de funcions del Poder Judicial i negociacions prohibides a funcionaris públics, en el marc de les negociacions per a la investidura.

La Sala Penal ha adoptat aquesta decisió "en no existir elements que justifiquin la procedència de suspensió de l'acte parlamentari dirigit a la investidura del president del Govern".

L'alt tribunal es pronuncia així després que el partit presentés ahir la seva querella de 97 de folis , en què sol·licitava com a mesura cautelaríssima la suspensió del debat d'investidura fixat per a aquest dimecres i dijous al Congrés dels Diputats.

El Suprem ha dictat una providència en què designa com a ponent el magistrat Eduardo de Porres i dóna un termini de cinc dies a Vox perquè aporti poder especial on consti contra qui va dirigida la querella i el delicte.

En la querella presentada ahir, Vox assegura que era pertinent paralitzar el debat d'investidura de Pedro Sánchez perquè li resulta "evident" que "si no es coneix amb exactitud la manera com s'executarà el contingut de l'acord" del PSOE amb Junts - -que inclou la llei per amnistiar una dècada del 'procés' -- "no es podrà evitar que se n'obtingui la finalitat".

Des del partit diuen que aquesta llei d'amnistia suposarà una "intromissió en les funcions constitucionals de jutges i tribunals, vulneració de la igualtat dels espanyols davant de la llei" i "vulneració de la tutela judicial efectiva".

Així doncs, la formació incideix que està "en perill" el sistema democràtic i que, per això, no hi ha "res més urgent que adoptar les mesures proposades". I subratlla que en cas de suspendre's el debat "cap perjudici patirà l'Estat de Dret i la democràcia ja que en tot cas la conseqüència serà tornar a trucar a les urnes al poble espanyol".

Ara, després de rebutjar paralitzar de manera cautelar la investidura, queda pendent que el Suprem es pronunciï sobre l'admissió a tràmit de la querella. En declaracions als mitjans de comunicació, el líder de Vox, Santiago Abascal, va dir ahir que confiava que els magistrats utilitzessin "totes les eines legals" a la seva disposició per "aturar aquest cop".

Amb vista al fons de l'assumpte, la formació sol·licita la pràctica d'una sèrie de diligències en el marc de la investigació contra Sánchez, Puigdemont i els seus partits respectius. A més de demanar la declaració dels querellats, reclama també que se citi com a testimonis el president del CGPJ, Vicente Guilarte; el ministre de Presidència, Félix Bolaños; el secretari d'organització del PSOE, Santos Cerdán; el ministre d'Interior, Fernando Grande-Marlaska; i el cap de premsa de Puigdemont, Alex Sarri, entre d'altres.