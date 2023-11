Sánchez, durant la seva intervenció inaugural. Foto: Congreso

A les 12 del migdia d'aquest dimecres 15 de novembre ha arrencat el primer dels dos debats per a la investidura de Pedro Sánchez al Congrés dels Diputats.

Després d'assolir els acords necessaris per repetir a la Moncloa, el candidat socialista se sotmetrà a dues sessions que es preveuen calentes, per les càrregues que els diputats de PP i Vox llançaran, especialment per la llei d'amnistia.

De fet, a la prèvia ciutadans ideològicament propers als partits més conservadors s'han manifestat reiteradament en contra, fins al punt de necessitar un blindatge del Congrés per garantir la celebració normal d'aquestes sessions.

El candidat té emparaulat el 'sí' de tots els partits excepte PP, Vox i UPN, de manera que rebrà el vot positiu de 179 suports, 3 més dels que conformen la majoria absoluta.

Així, si no hi ha sorpreses, sortirà investit a primera votació amb majoria absoluta.

Podeu seguir la sessió en directe.