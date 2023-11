Sánchez ja ha anunciat les primeres mesures. Foto: Europa Press

El president del Govern en funcions i candidat a la reelecció, Pedro Sánchez , ha anunciat durant la sessió d'investidura al Congrés dels Diputats l'extensió de la rebaixa de l'impost sobre el valor afegit (IVA) dels aliments fins al juny del 2024.

La mesura es va prendre aquest 2023, inicialment per a 6 mesos, en el marc d'una sèrie de mesures anticrisi.

A finals de juny des del ministeri d' Afers Econòmics es va confirmar l'aprovació d'un Reial decret llei per prorrogar algunes mesures anticrisi fins a finals d'aquest 2023, i ara, a la investidura, es prolonga encara 6 mesos més.

Les dades diuen que les rebaixes de l'IVA a aliments bàsics ia l'energia aprovades per l'Executiu per fer front a les conseqüències econòmiques de la guerra a Ucraïna i la pujada de preus han suposat un estalvi per a les llars espanyoles de 935 milions d'euros entre el gener i el maig d'aquest any, segons es desprèn del darrer informe de recaptació publicat recentment per l'Agència Tributària corresponent al mes de maig.

Segons les dades d'Hisenda, tant el primer semestre d'aquest any les famílies van estalviar prop de 660 milions d'euros, i les previsions és que les dades seran semblants en el termini comprès entre el juliol i el desembre del 2023.