Un bloc de pisos. Foto: Europa Press

El president del Govern en funcions i candidat a la reelecció, Pedro Sánchez , s'ha compromès durant el seu discurs d'investidura a incrementar el Bono Alquiler Joven i a habilitar fins a 183.000 d'habitatges públics .

L'objectiu de l'increment del Bono Alquiler, que actualment consisteix en una ajuda de 250 euros per a joves menors de 35 anys, passaria per ajudar una emancipació més primerenca dels joves, ha dit Sánchez, que ha aprofitat per instar els governs autonòmics, que són els que gestionen l'ajuden, de PP i Vox que desenvolupin amb més afany aquesta mesura.

Això sí, el candidat no ha precisat en què consistiria aquest augment del val. Al llarg del seu discurs el candidat socialista també ha remarcat una altra de les mesures incloses a l'acord de coalició entre PSOE i Sumar, com és la concessió d'un aval estatal del 20% per a la compra de primer habitatge. Sumat a això, Sánchez també s'ha compromès a recolzar "espanyols de classe mitjana" a reformar els seus habitatges atenent criteris mediambientals mitjançant una sèrie d'incentius fiscals, sobre els quals no n'ha donat més detall.

I és que, segons Sánchez, l'accés a l'habitatge és per a molts ciutadans "el problema més gran" al qual s'enfronten. "La pujada dels lloguers, l'encariment de les hipoteques com a conseqüència de l'enduriment de la política monetària del Banc Central Europeu i la dificultat d'estalviar ens han fet que cada dia sigui més difícil desenvolupar un projecte vital per a molts ciutadans al nostre país", ha emfatitzat.

És per aquests motius pels quals el president en funcions s'ha compromès a implantar les mesures anunciades amb el focus posat a "ajudar els llogaters", però també "els petits propietaris".