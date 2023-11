Un home amb cadira de rodes. Foto: Europa Press

El president del Govern en funcions, Pedro Sánchez , ha anunciat que fixaran per llei un màxim de 30 dies perquè els ciutadans en situació de dependència puguin rebre l'ajuda a la dependència.

"Fijarem per llei un màxim de 30 dies per a la recepció de prestacions com l'ajuda a la dependència", ha anunciat durant el seu discurs inicial en el debat d'investidura celebrat al Congrés dels Diputats.

També s'ha compromès a "continuar reforçant l'Ingrés Mínim Vital, simplificant els requisits d'accés perquè més llars el puguin cobrar" i amb l'objectiu de baixar els nivells de desigualtat i pobresa.

En aquest sentit, el president del Govern en funcions ha afirmat que és conscient que molt sovint, l'administració és "lenta, excessivament burocràtica i probablement feixuga" .

Per això, ha anunciat que en aquesta legislatura "continuaran simplificant tots els tràmits administratius" i "establiran un nou model d'atenció presencial a la ciutadania amb horaris flexibles i sense cita prèvia obligatòria".