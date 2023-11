Una imatge del Congrés. Foto: Europa Press

Pedro Sánchez s'ha referit al gran punt de polèmica en l'acord aconseguit amb Junts per Catalunya per a la seva investidura, l'amnistia, durant el discurs inaugural.

"Aquesta mesura de gràcia ens pot ajudar a superar la fractura que es va obrir l'1 d'octubre del 2017. A seguir apropant postures ia persuadir fins i tot, jo puc ser ingenu en això, però ho intentaré, perquè aquells catalans que se senten independentistes i també d'altres d'altres territoris que se senten independentistes, ja que el nostre país és un bon país també per a ells, que Catalunya està a punt per al retrobament total i que nosaltres hem de tenir el valor de fer un pas endavant”, ha dit.

"L'amnistia que plantegem és perfectament legal, és acord amb la Constitució, de fet és una mesura que s'està aplicant en altres països en democràcies consolidades com és França, com és Itàlia, com és Alemanya, com és el Regne Unit", ha afegit.

Ha conclòs la seva referència a aquesta qüestió apuntant que "fa pocs mesos s'ha aprovat una amnistia també a Portugal i el Tribunal Constitucional Espanyol, per cert, ha rubricat anteriorment", ha dit.