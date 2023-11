L'exvicepresident Pablo Iglesias ha advertit que Podem obre un període en què es "distingirà" clarament de Sumar , sobretot si es confirma l'exclusió dels morats de l'Executiu, ja que és una realitat evident la seva plena autonomia a nivell parlamentari.

Arxiu - L'exvicepresident del Govern Pablo Iglesias @EP

"Si efectivament el Govern es configura amb ministres d'ICV, d'Esquerra Unides i de Sumar però no de Podem, doncs serà a aquests diputats a qui els toqui la disciplina de govern, la disciplina parlamentària de Govern i Ione Belarra (la líder del partit) faran el que considerin d'una manera autònoma”, ha traslladat en declaracions a Rac1.

Iglesias ha aprofundit que "no és el mateix estar dins d'un Govern que no estar", per ressaltar també que una configuració parlamentària on Junts i PNB tenen molt de pes "condicionarà" les decisions del PSOE.

També ha destacat que Sumar i Podem són diferents i que la formació que lidera Yolanda Díaz ja ha dit que mantindrà un "estil diferent" respecte a la seva relació amb el PSOE del que va tenir al seu dia Unides Podem.

"Per tant, jo crec que Podem serà una força política que clarament es distingirà del que representa, en aquest cas, una amalgaba de forces com Sumar que estarà amb el PSOE dins del Govern i Podem fora", ha reafirmat Iglesias per apuntar que la formació estada segurament estreny aliances amb ERC, Bildu i BNG en una "lògica d'esquerra parlamentària".

Respecte al resultat de la consulta de les bases de Podem, que han donat suport majoritàriament que els seus cinc diputats votin sí la investidura del president en funcions Pedro Sánchez, ha afirmat que s'ha seguit el criteri marcat per Belarra, cosa que no era fàcil quan sembla que es quedaran fora de l?Executiu.

CRÍTIQUES A SUMAR: MÉS DE LEGITIMITAT EN NO FER PRIMÀRIES

De fet, ha ressaltat que la militància del partit ha mostrat un nivell de disciplina notable” perquè el malestar tant amb Sumar com amb el PSOE era “important”.

A més, ha presumit del nivell de participació de les bases de Podem amb un total de 55.000 persones, "deu vegades més" pel que fa a la consulta d'IU i ha llançat que aquest nivell de mobilització és la raó per la qual Díaz no va fer primàries .

"Tenen un enorme problema de legitimitat democràtica" ha retret a Sumar per remarcar que "ningú dels que hi és ha estat votat per ningú": "ni els que nomenaran com a ministres ni els que han anat a les llistes".