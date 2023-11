Arxiu - Façana de l'Audiència Nacional, a 7 de juliol de 2023, a Madrid (Espanya).

La Sala de Govern de l'Audiència Nacional (AN) ha fet seu el comunicat de la sala homòloga del Tribunal Suprem (TS) per exigir "un absolut respecte a la divisió de poders" davant de la supervisió de la tasca jurisdiccional per altres poders del Estat, després de l'acord aconseguit per PSOE i Junts que al·ludeix als suposats casos de 'lawfare'.

Aquesta decisió ha comptat amb el vot en contra del president de la Sala Social de l'AN, José Pablo Aramendi, que ha assegurat que el tribunal "no ha de fer cap pronunciament per la inexistència de fets o actuacions concretes que hagin violentat efectivament la independència de jutges".

El magistrat s'ha expressat així a la reunió de la Sala de Govern celebrada aquest mateix dimecres a l'Audiència Nacional. En aquesta línia, Aramendi s'ha oposat a emetre "aquest pronunciament avui dia, atenent el context en què s'emetrà", en al·lusió a la sessió d'investidura que se celebra al Congrés dels Diputats.

Tot i això, la Sala de Govern de l'Audiència Nacional, sotmès a votació, ha acordat per majoria, amb el vot en contra del mateix Aramendi, fer seu el comunicat de la Sala de Govern del Tribunal Suprem d'aquest dilluns.

EL COMUNICAT DEL SUPREM

"L'Estat de Dret, en què es funden la Unió Europea i el nostre ordre constitucional, exigeix l'absolut respecte a la divisió de poders", afirmava al comunicat l'alt tribunal.

Reivindicava també que "l'exercici de la funció jurisdiccional s'ajusta sempre a la legalitat, a la defensa de la Constitució ia la salvaguarda dels drets i les llibertats de tots els ciutadans, en particular, de la igualtat en l'aplicació de la llei".

Per això, emfatitzava "la necessitat de preservar i garantir la independència judicial des de totes les institucions", indicant expressament que "hi veu incompatible la fiscalització o supervisió de la tasca jurisdiccional per altres poders de l'Estat".

Tant el Suprem com l'AN han reaccionat així a aquest acord, que contempla la creació de comissions d'investigació parlamentàries per detectar suposats casos de 'lawfare (guerra judicial) i, si és així, que se'n derivin les "conseqüències" oportunes, cosa que podria acabar en querelles pro prevaricació contra jutges i magistrats, a més de responsabilitats civils i disciplinàries.