Aquest dimarts, el president del PP, Alberto Núñez Feijóo , va realitzar una curiosa intervenció demanant ajuda a la Unió Europea (UE) que recordava temps passats a Espanya. En roda de premsa, el líder popular va demanar a Brussel·les que intervingui contra la Llei d'Amnistia, que considera una "involució" democràtica i un "xantatge". A més, ha alertat que Espanya es pot sumar a Polònia, Hongria o Romania com a país "assenyalat per l'atac al seu Estat de Dret".

"El deteriorament de l'Estat de dret i de la democràcia espanyola implica també el deteriorament a la democràcia europea", va declarar Feijóo en una trobada amb una trentena de corresponsals estrangers a la seu del PP. Mentre pronunciava el seu discurs, darrere del líder popular es podia veure una pantalla amb un missatge clar que deia: “ Help Spain ”.

El líder del PP en una roda de premsa aquest dimarts @ep

Aquest missatge demanant ajuda a les institucions europees per combatre la fallida democràcia espanyola - segons consideren ells- ja ha estat utilitzat per un moviment completament antagònic als populars, l'independentisme català, que en el seu moment va fer servir el 'Help Catalonia' perquè Brussel·les intervingués , també, contra la democràcia espanyola.

Al seu moment, el 'Help Catalonia' es va viralitzar amb un vídeo d'Òmnium Cultural que va generar molta controvèrsia:

Però el 'Help Catalonia' ja ha passat a la història, i ara s'emporta el 'Help Spain', que ja ha començat a córrer com la pólvora per les xarxes socials, amb centenars d'usuaris denunciant que Pedro Sánchez està corrompent la democràcia espanyola , i passant per alt que serà investit pel sistema parlamentari que justament garanteix que Espanya continuï sent demòcrata.

Aquest intent dels populars de deslegitimar el sistema democràtic espanyol sembla una còpia força exacta de l'estratègia que al seu dia van utilitzar els líders del procés independentista català. La dreta espanyola cada cop s'assembla més a aquells contra els quals diu que lluita, basant la seva estratègia en aixecar molt la bandera i posar en dubte la credibilitat de les institucions. Ara, els manifestants que van a Ferraz i al Congrés criden que “Espanya és una dictadura” i “premsa espanyola manipuladora”. Recorden qui ho va fer primer?