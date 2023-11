Arxiu - El secretari general del PSOE i president del Govern en funcions, Pedro Sánchez @ep

El discurs de Pedro Sánchez a la primera jornada de la sessió d'investidura ha caigut com un gerro d'aigua fred a Junts, i veus autoritzades del partit i properes a Puigdemont, com la periodista Pilar Rahola , han llançat un desafiament als socialistes durant la tarda d'aquest dimecres que podria posar en un compromís el president en funcions.

Pilar Rahola ha entrat en directe al programa ' Tot és Mentida ' de Cuatro fa pocs minuts, i ha deixat la teva audiència gelada en anunciar que Junts hauria de deixar tirat Pedro Sánchez a la primera jornada de la sessió d'investidura. És a dir, retirar-li el suport. A l'entorn de Puigdemont no ha assegut bé que Sánchez parlés d'un "perdó" en el debat d'investidura, ja que consideren que l'amnistia significa que l'error l'ha comès l'Estat espanyol en jutjar-los, i no ells en convocar el referèndum.

"Si no hi ha rectificació del discurs humiliant que ha fet Pedro Sánchez respecte a l'independentisme i l'amnistia, caldria plantejar-se no votar en aquesta primera volta. Potser han de saber que no es pot jugar amb temes tan seriosos", ha reiterat Rahola a la xarxa social X.

Altres veus properes a Junts també han expressat la seva disconformitat amb el discurs de Pedro Sánchez. "Pedro Sánchez ens perdona. Em sento redimit. Flip, emotivament" , ha publicat l'exdiputat de Junts Lluis Llach .

També ha generat butllofes a la societat civil independentista, que demana frenar la investidura de Sánchez. L'ANC ha publicat un dur tuit carregant contra els partits independentistes: "Els partits que es diuen independentistes han renunciat completament a tota lluita a canvi de negociar engrunes autonomistes i votaran investir un Pedro Sánchez que parla de perdó, de convivència, pau i retrobament", han afirmat a la xarxa social X.