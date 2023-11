La presidenta del Congrés, la socialista Francina Armengol ha interromput el discurs del líder de Vox, Santiago Abascal, advertint-lo que no pot acceptar que s'acusi de cop d'estat el candidat socialista a la investidura, Pedro Sánchez, i que el retirarà del Diario de Sessions si no rectifica aquesta acusació.

Arxiu - Francina Armengol, presidenta del Congrés, en una sessió plenària - CONGRÉS - Arxiu

I és que, en la seva intervenció en el debat d'investidura, Abascal ha acusat Sánchez de "liquidar l'Estat de Dret, la separació de poders, la igualtat davant de la llei i la convivència pacífica a la nostra nació".

"Amb milions d'espanyols, acuso el senyor Pedro Sánchez de tractar de subvertir l'ordre constitucional i de preparar un cop en connivència amb les minories separatistes. Un cop d'estat no és retòrica, senyories, no és inflamació verbal, és el camí que ha emprès", ha proclamat des de la tribuna d'oradors.

ELS CIUTADANS SABEN QUÈ ÉS UN COP I UNA DICTADURA



La presidenta del Congrés ha interromput la seva al·locució per exigir-li que respecti "el decòrum de la Cambra, que és la seu de la sobirania nacional": Al seu parer, Espanya "sap perfectament què és una dictadura i què és un cop d'Estat ", i "no pot ser que un representant del Congrés vagi en contra dels propis fonaments de la democràcia".

Per això, ha demanat a Abascal que retiri aquestes acusacions perquè, si no ho fa, exercirà la potestat d'ordenar que es retirin del Diari de Sessions. En realitat, les paraules mai no desapareixen, sinó que es recullen entre claudàtors i amb una nota a peu de pàgina remarcant que són paraules retirades per la presidència.

El líder de Vox s'ha negat a retirar la seva interpretació del que està passant a Espanya i ha donat per fet que ho farà la presidenta “per ordre de la majoria socialista”. "Demostrant que efectivament la nostra denúncia és una realitat, que ja ni els diputats tenen llibertat d'expressió a la tribuna d'oradors del Congrés", ha emfatitzat.

Quan ha acabat Abascal, els diputats de Vox han abandonat l'hemicicle i qui ha demanat la paraula ha estat el portaveu del Grup Socialista, Patxi López, per recolzar la decisió de la presidenta i acusar el líder de Vox d'abocar “una sèrie d'expressions que en si mateixes són un discurs d'incitació a l'odi”.

SUPORT DEL PSOE



Patxi López considera "una ofensa a la intel·ligència" que Vox titlli Pedro Sánchez de colpista i que s'acusi els diputats del PSOE de "preparadors d'un cop" quan els socialistes han "combatit les dictadures, tots els cops i tots els colpistes" ". "Alguns igual el que fan és defensar-los, enyorar-los i voler-los emular", ha suggerit.

Armengol ha reiterat que el Congrés acull "un debat d'investidura absolutament democràtic, que emana unes eleccions absolutament democràtiques", i que no es pot definir com "un cop d'Estat".

"A mi, com a presidenta del Congrés em toca, ia tots els diputats i diputades, defensar el decòrum de la Cambra i defensar més que mai les institucions democràtiques i així ho farem", ha conclòs, ratificant la seva decisió de retirar del Diari de sessions les acusacions d'Abascal.