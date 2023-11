El president de Vox , Santiago Abascal, ha comparat aquest dimecres el candidat socialista a la investidura, Pedro Sánchez, amb Adolf Hitler, que "també va arribar al poder mitjançant unes eleccions", alhora que ha afirmat que el líder del PSOE hauria d'estar-hi " a la banqueta dels acusats" per acordar una amnistia als implicats en el 'procés' amb els independentistes.

(ID) La portaveu de VOX al Congrés, Pepa Millán i el líder de VOX, Santiago Abascal, en arribar a la primera sessió del debat d'investidura de Sánchez com a president de Govern @ep

En la seva intervenció durant la primera sessió del debat d'investidura de Sánchez, Abascal ha començat abundant en les crítiques al futur executiu del president en funcions, que considera "un cop". "Per descomptat ho disfressaran amb vestidures i legalitat, de la mateixa manera que van arribar al poder personatges nefastos com Hugo Chávez, Nicolás Maduro o Adolf Hitler", ha afegit.

En aquest punt, ha comparat el president en funcions amb el dictador alemany perquè aquest últim "també va arribar al poder mitjançant unes eleccions i només després va maniobrar per liquidar la democràcia". La diferència per al líder de Vox és que Hitler, a qui ha anomenat "socialista", "va mentir menys els alemanys, perquè ja havia anunciat que volia acabar amb la República de Weimar". Sánchez es va presentar a les eleccions del 23J “amb un programa i ha fet tot el que va prometre no fer”, ha afegit.

Abascal, que ha pujat a la tribuna amb el llibre 'Miguel d'Unamuno', de Jon Juaristi, ha lamentat que la investidura de Sánchez tirarà endavant en unes Corts que, en al·lusió als pactes d'investidura amb els independentistes, "no pot suprimir ni coaccionar el Poder Judicial, consagrar la desigualtat dels espanyols davant la llei, actuar com una cambra constituent, derogar la Constitució amb una llei d'amnistia que no té cabuda a l'ordenament jurídic i atemptar contra la unitat de la nació".

En aquesta línia, ha criticat àmpliament el pacte aconseguit amb Junts per investir Sánchez, aconseguit amb "indignitat gràcies als enemics declarats de la pàtria", en al·lusió a la llei d'amnistia, que, insisteix, és "inconstitucional" i no pot ser aprovada.

"La corrupció més gran d'un polític, ajudar altres polítics a esquivar l'acció de la Justícia a canvi de vots", ha afirmat, lamentant que "liquida l'Estat de Dret, la separació de poders, tracta de subvertir l'ordre constitucional i prepara un cop en connviència amb les minories separatistes”.

Paral·lelament, Abascal ha recordat paraules de dirigents socialistes pronunciades en el passat, on asseguraven que l'amnistia no tenia cabuda constitucional. "Vostès mateixos ho van reconèixer", ha indicat, esmentant els ministres Luis Planas, Fernando Grande-Marlaska o María Jesús Montero, entre d'altres.

Així, el líder de Vox s'ha preguntat "qui estarà obligat a respectar les lleis" si el mateix Parlament i els seus membres "no respecten la Constitució". "Quina legitimitat tenim per imposar el compliment de la llei?", ha continuat.

L'INICI D'UNA TIRANIA



Per això, creu que la investidura de Sánchez constitueix "l'inici d'una tirania" i "un canvi de règim" per signar "un pacte infame" amb Puigdemont. En aquesta línia, ha assegurat que el president és "indigne" per ocupar l'escó, "perquè en realitat l'únic seient que mereix és el de la banqueta dels acusats per atacar la Constitució com ho està fent".

Creu, igualment, que Sánchez, "un personatge d'ambició desmesurada capaç de tot per aferrar-se a una butaca" passarà a la història, però "al llistat de persones nefastes". A més, ha dit al president que "desconèixer problemes de consciència d'aquesta manera està diagnosticat" i l'ha instat a demanar una cita mèdica.

"Quanta indignitat pot causar l'ambició d'un sol home amb el mètode de l'engany i la mentida permanent. Pedro Sánchez no governa, perpetra, abusa, menteix com un estafador professional, traeix tot el que va dir defensar", ha recalcat.

Abascal ha insistit a qualificar el futur govern de Sánchez d'"il·legal", com fa des de fa dies, i ha acusat el PSOE de no respectar els símbols nacionals, les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat i les Forces Armades.

PROTESTES



El líder de Vox també ha fet al·lusió a les protestes davant la seu del PSOE al carrer madrileny de Ferraz, que tenen lloc des de fa diversos dies ia les quals ell ha assistit personalment, envoltat de dirigents del seu partit. Ha criticat Sánchez que "s'atreveixi a parlar de violència per criminalitzar" els ciutadans que hi acudeixen. "Són socis d'EH Bildu i intenten criminalitzar els espanyols que intenten resistir al seu cop", ha continuat.

En aquest context, ha advertit que ni ell ni el seu partit "s'adaptaran a aquesta nova normalitat sustentada en la il·legalitat i l'atac a la Constitució". "No ens arrugarem, ni davant de vostès ni davant dels seus socis, tot i que coneixem molt bé les seves històries", ha avisat, recalcant el seu "ferm compromís". "Malgrat que estem convençuts que estan disposats a qualsevol cosa", ha afegit.

Així, ha tornat a repetir que Vox utilitzarà "tots els mitjans legítims" per oposar-se "a aquest cop" ia l'amnistia, als parlaments, als governs regionals, als tribunals, als fòrums internacionals i al carrer". "I és important que els que ens oposem coincidim en el diagnòstic per poder aplicar els remeis adequats per dolorosos i arriscats que siguin per a tots nosaltres durant aquesta legislatura”, ha conclòs.