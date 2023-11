El candidat del PSOE a la investidura, Pedro Sánchez , ha justificat la concessió d'una amnistia als involucrats en el procés independentista a Catalunya, assegurant que “les circumstàncies són les que són”. “ Diàleg, generositat i perdó ”, són els pilars de Sánchez per a aquesta legislatura.

El president del Govern en funcions i candidat a la reelecció, Pedro Sánchez

En la seva primera intervenció davant els diputats per demanar la seva confiança, ha defensat la llei i ha assegurat que és "perfectament legal" i "acord amb la Constitució", tot i que abans de les eleccions del 23J, el mateix Sánchez sostenia que una amnistia no era possible perquè era inconstitucional. "Les circumstàncies són les que són i toca fer de la necessitat virtut" , ha assenyalat Sánchez, utilitzant la mateixa expressió que va llançar a l'últim Comitè Federal del PSOE, quan va defensar l'amnistia per primera vegada davant del seu partit.

A més, ha subratllat que pren aquesta mesura per "interès general", en primer lloc per "consolidar els avenços" aconseguits els últims quatre anys i per "seguir avançant pel camí de la convivència i del progrés", segons ha expressat.

D'aquesta manera ha reiterat: "en nom d'Espanya i en nom de l'interès d'Espanya i en defensa de la concòrdia entre espanyols, concedirem una amnistia a les persones encausades pel procés català".

MALESTAR A JUNTS

Junts ha traslladat aquest dimecres al PSOE el seu "malestar" pel discurs del president del Govern en funcions al ple d'investidura, mostrant-se en contra de la utilització del terme "perdó".

Així ho han explicat fonts del partit consultades per EuropaPress , que afegeixen que el discurs no ha agradat res a les files de Junts.

Per això, la portaveu de Junts al Congrés, Míriam Nogueras, s'ha reunit amb el secretari d'Organització del PSOE, Santos Cerdán, per canalitzar la situació.

SÁNCHEZ DEDICA 20 MINUTS DEL SEU DISCURS



Tot i el malestar de Junts, Sánchez ha sostingut que es tracta d'una mesura "que demana una part rellevant de la societat catalana" i que aproven "el 80% dels seus representants polítics", així com una "majoria àmplia" de forces amb representació al Congrés dels Diputats.

Sánchez -que ha dedicat a l'amnistia 20 minuts d'un discurs que ha durat en total una hora i 45 minuts- també s'ha dirigit als ciutadans crítics amb aquesta mesura i ha dit que "respecta enormement les seves opinions i també les seves emocions" , però les circumstàncies són les que són i toca fer de la necessitat virtut”.

Per defensar la mesura, ha assenyalat que el Tribunal Constitucional ha rubricat amnisties anteriorment i s'estan aplicant normes similars a altres països de l'entorn, "democràcies consolidades" segons ha remarcat com França, Itàlia, Alemanya i el Regne Unit i ha apuntat que fa pocs mesos s'ha aprovat una amnistia a Portugal.

El candidat a la Presidència del Govern també ha defensat que la mesura de gràcia "pot ajudar a superar la fractura que es va obrir l'1 d'octubre del 2017" dia que es va celebrar el referèndum a Catalunya, a seguir "acostant postures" i fins i tot a "persuadir" els independentistes que Espanya "és un bon país també per a ells, que Catalunya està a punt per al retrobament total i que nosaltres hem de tenir el valor de fer un pas endavant", segons ha expressat.

DEMANA AL PP RESPONSABILITAT I SENTIT D'ESTAT

Respecte a les crítiques que estan llançant PP i Vox, Sánchez considera que en realitat aquests partits no tenen problema amb l'amnistia als líders de l'1-O i el que passa és que "no accepten el resultat electoral" del 23 de juliol passat.

"Llavors, per molts escarafalls que facin, per molta patrimonialització que intentin de la bandera que és de tot i dels símbols constitucionals, que són de tots, sabem que a les dretes reaccionàries l'amnistia els importa més aviat poc", ha afegit.

En aquesta mateixa línia ha reclamat al Partit Popular "responsabilitat i sentit d'Estat" i encara que no els ha demanat suport perquè, segons afirma, sap que no en tindrà, els ha demanat "cordura i coherència".

Dirigint-se als diputats del PP, els ha requerit que no segueixin "per la senda marcada per Vox" que al seu parer suposa una deriva "trumpista" que alimenta conspiracions i comportaments antidemocràtics. Per tant, afirma que si el PP se segueix considerant un partit d'Estat "no pot actuar el dictat d'una organització ultradretana" com, segons ha indicat, ha passat en les últimes setmanes.

Enmig de les protestes al carrer que s'han produït els últims dies contra la llei d'amnistia i els pactes del PSOE amb les forces independentistes, ha advertit el PP que no poden tornar a sembrar la discòrdia i els ha recordat les campanyes de boicot als productes catalans, durant els anys del procés.

"El que van fer va ser atiar el foc de l'odi, senyories. Per això demano al Partit Popular responsabilitat i sentit d'Estat. No els demano el seu suport, i ja sé que no el tindré. Només els demano seny i coherència, i subratllo coherència", ha indicat.

INDULTS A TERRA LLIURE



El candidat socialista ha continuat carregant contra el PP i ha volgut ressaltar que aquest partit també ha fet concessions als partits nacionalistes quan ha necessitat els seus vots, incloses mesures de gràcia.

En aquest sentit, ha afirmat que el PP va concedir "1400 indults en un sol dia" i ha recordat que el Govern del PP de José María Aznar va indultar membres de l'organització Terra Lliure. "¡Quin escàndol senyor Feijóo!", ha indicat Sánchez en to irònic.

Cal recordar que Aznar, va concedir els indults a 16 membres de la Terra Lliure el 1996, encara que el tràmit l'havia començat l'anterior Executiu socialista de Felipe González. Tant el PP com el PSOE responien a una petició de la Justícia, ja que l'Audiència Nacional, en la mateixa sentència de condemna sol·licitava l'indult perquè no s'havien produït víctimes, els danys eren escassos ia més l'organització ja estava dissolta.

"Vull comunicar-los que aquell que llança proclames i soflames dient que es mobilitzi tota Espanya en contra d'aquest malvat Sánchez, ja que van lliurar nombroses competències a governs autonòmics del País Basc i de Catalunya quan van necessitar els vots del nacionalisme", ha retret.

A més, ha remarcat que els poders econòmics que "auspicien i emparen la dreta i la ultradreta, no estan preocupats per l'amnistia" i de fet saben que serà bona per a l'economia del país; però no volen que un Govern socialista segueixi aplicant mesures socials com les millores laborals i salarials dels treballadors.

FEIJÓO ACUSA A SÁNCHEZ DE CORRUPCIÓ

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo , ha acusat aquest dimecres Pedro Sánchez, de practicar la "corrupció política" per haver comprat amb "xecs" els vots que necessita per a una investidura que, segons ha dit, fa d'un "frau" electoral. Dit això, ha avançat que el PP "encén totes les alertes democràtiques" perquè el candidat socialista no té "límits".

"Aquesta investidura neix d'un frau. El que es porta avui a aquesta Cambra no es va votar a les urnes", ha proclamat Feijóo en la seva rèplica a Sánchez al Congrés durant el debat d'investidura del candidat socialista, en un discurs de 40 minuts que ha estat interromput en diverses ocasions per la bancada popular. Diversos 'barons' del PP l'han acompanyat com Isabel Díaz Ayuso, Alfonso Fernández Mañueco i Alfonso Rueda .

Després d'assegurar que Sánchez ja ve investit de Waterloo pel seu pacte amb Junts a Brussel·les, ha afirmat que amb la Llei d'Amnistia i els pactes subscrits amb els independentistes han d'"encendre totes les alertes democràtiques" perquè del cap de l'Executiu en funcions "es pot esperar qualsevol cosa.

Així, Feijóo ha ressaltat que "ningú ha fet més" ni havia arribat tan lluny per la causa independentista que el líder socialista. "Les ganes de menjar de l'independentisme s'han ajuntat amb la gana insaciable de poder", ha etzibat a Sánchez.

En aquest punt, ha acusat Sánchez de no tenir límits polítics, legals, ni ètics, atès que "no té objeccions a recórrer a la mentida sempre que el beneficia" i perquè "la fi justifica qualsevol mitjà i soci".

És més, el president del PP ha afirmat que la investidura de Sánchez es propiciarà "a través d'un exercici de corrupció política" en prendre decisions "contra l'interès general a canvi de beneficis personals". Segons ha afegit, no ha aconseguit el suport "de ningú" sinó que ho ha "comprat" amb "xecs" que pagaran "tots" els espanyols.

Per això, ha subratllat que la investidura "acaba en una humiliació" perquè Sánchez "s'humilia a si mateix" i al seu partit. "Però no té cap dret a humiliar-nos els espanyols i això és el que ha fet", ha proclamat.