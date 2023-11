Arxiu - La diputada de Junts, Miriam Noguera - Carlos Luján - Europa Press - Arxiu

La portaveu de Junts al Congrés, Míriam Nogueras , ha comparegut al Congrés al debat d'investidura de Pedro Sánchez amb un to molt dur contra el Govern, recordant que el PSOE haurà de guanyar-se el suport dels de Puigdemont complint cadascun dels acords signats durant aquesta legislatura, per la qual cosa sembla que ha confirmat el suport a la investidura.

"En lloc de fer una llista de la compra, volem parlar del supermercat sencer", ha sentenciat Nogueras, deixant clar que el seu espai polític no renunciarà a la independència de Catalunya .

De la mateixa manera, Nogueras ha volgut deixar clar que no "dialogarà" amb l'Estat espanyol, incidint que la paraula que surt a l'acord és "negociació". "Volem passar de la mentalitat autonomista a una mentalitat d'Estat", ha assenyalat la portaveu de Junts, que promet que el seu partit passarà "d'una relació de subordinació a una relació igual a igual".

"Si algú pensa que aquest acord és per girar la direcció, està mentint" , ha emfatitzat Nogueras. "Voldria donar-li un consell: amb nosaltres no intenteu temptar la sort, no us funcionarà. El seu discurs no ha estat valent, i la seva responsabilitat era trobar la manera de respectar el marc que hem acordat", ha conclòs.