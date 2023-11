Vox ha presentat una iniciativa al Senat amb què obligarà el PP a pronunciar-se sobre la il·legalització d' ERC i Junts , forçant una votació a la Cambra Alta, on els populars tenen majoria absoluta. En el text, els de Santiago Abascal demanen la il·legalització de les dues formacions independentistes catalanes per "destruir l'ordre constitucional" i per "suport al terrorisme".

Vista general d'una sessió plenària, al Senat, el 14 de novembre de 2023, a Madrid (Espanya).

Amb la iniciativa, Vox demana que el Senat insti l'Executiu a sol·licitar la il·legalització de dos dels socis d'investidura del candidat socialista a la Presidència del Govern, Pedro Sánchez. Tot i això, perquè la moció tiri endavant, són necessaris els vots del PP, per la qual cosa s'hauran de posicionar sobre això.

En la crida presentada a la Cambra Alta , Vox assegura que tant ERC com Junts han "vulnerat els principis democràtics" per haver incorregut "de manera greu" en el suport "polític exprés al terrorisme" , a més de per acompanyar "l'acció de la violència” amb els seus programes i actuacions.

Emparant-se a la Llei de Partits, Vox recorda que entre les raons que podrien portar a la il·legalització de partits hi ha el suport que l'expresident català Carles Puigdemont i la secretària general d'ERC, Marta Rovira, haurien donat a "grups terroristes" com els CDR i Tsunami Democràtic, motiu pel qual tots dos "es troben imputats".

A més, segons els d'Abascal, tots dos partits "han imposat la inclusió dels referits grups terroristes entre els beneficiats per l'amnistia" pactada amb el PSOE, com s'han fet ressò "la pràctica totalitat dels mitjans de comunicació".

COMBATRE ALS "ENEMICS D'ESPANYA"



La petició de Vox al Senat per formalitzar una petició d'il·legalització d'ERC i Junts busca evitar que hi hagi partits que serveixin com a "instruments" amb què "destruir l'ordre constitucional", que combati "els enemics d'Espanya i els terroristes", a més de contrarestar "els seus intents constants d'alterar la pau pública, la convivència i d'acabar amb la democràcia".

"La defensa d'Espanya, dels espanyols i del sistema democràtic exigeixen fer un pas endavant quan aquests béns tan preuats són atacats. El clam del carrer exigeix que els representants públics dels espanyols actuïn en conseqüència i que, davant l'atac a l'Estat" de Dret que s?està perpetrant per part del PSOE, Junts i ERC, es doni una resposta d?acord amb la legalitat", esgrimeix el text.

Per als d'Abascal "no es pot consentir" que hi hagi partits polítics que serveixin "d'empara i impuls a terroristes, que els donin suport, ni tan sols tàcit, o complementin la seva activitat política". Alhora, afirmen que "el clam del carrer" exigeix als representants públics a "combatre" els intents "més deleznables d'atacar la convivència i acabar amb el sistema democràtic".