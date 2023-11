La diputada de Junts Miriam Nogueras / @EP

Junts per Catalunya votarà que sí a la investidura de Pedro Sánchez per tornar a ser president del Govern. Aquest dimecres es va posar en dubte si la formació liderada per Míriam Nogueras al Congrés votaria de manera afirmativa el socialista, però TV3 ha confirmat que, finalment, donaran suport a Sánchez.

La periodista Pilar Rahola , afí a l'entorn de Junts, va explicar aquest dimecres a Todo es mentida que la formació en qüestió havia de retirar el seu suport, perquè Sánchez va parlar d'un "perdó" cap a tots els fets succeïts arran del Procés. Tot i això, el partit independentista considera que l' amnistia significa que l'error l'ha comès l'Estat espanyol en jutjar-los, i no ells en convocar el referèndum.

Per la seva banda, Míriam Nogueras va fer servir un to molt dur en la seva intervenció al Congrés. "Si algú pensa que aquest acord és per girar la direcció, està mentint" , va emfatitzar. "Voldria donar-li un consell: amb nosaltres no intenteu temptar la sort, no us funcionarà. El seu discurs no ha estat valent, i la seva responsabilitat era trobar la manera de respectar el marc que hem acordat", ha conclòs.