La secretària general del Partit Popular, Cuca Gamarra / @EP

La secretària general del PP, Cuca Gamarra , s'ha oposat aquest dijous a les "advertències" de Vox de deixar de recolzar els populars si no impedeixen amb la seva majoria absoluta al Senat que es tramiti la llei d'amnistia pactada pel PSOE amb els partits independentistes catalans, assenyalant que no podran actuar més enllà del que permet la llei.

"Farem tot allò que puguem fer i no podrem fer allò que no ens deixa la llei fer", ha sostingut la 'número dos' del PP en una entrevista a Cadena Cope, en què ha reblat: "I per tant, advertiments que es puguin situar en allò que no puguem fer, ja que evidentment no es podrà fer”, afegint que ho abordaran arribat el moment.

Així ha reaccionat Gamarra que Santiago Abascal avisés ahir el president del PP, Alberto Núñez Feijóo, amb deixar de recolzar-los si no actuen contra l'amnistia al Senat . Durant el debat d'investidura, el líder de Vox li va advertir que si al final aquesta norma es tramita, els 'populars' estarien col·laborant d'alguna manera perquè tirés endavant, cosa que els impediria --va dir-- continuar col·laborant a la resta de institucions.

Gamarra ha indicat que des del PP seran "molt contundents" contra la llei d'amnistia perquè consideren que és fora de la Constitució, però ha precisat que aquesta oposició l'exerciran "dins del marc constitucional", respectant "les regles de joc" .

"Igual que nosaltres exigim a Pedro Sánchez i al PSOE que s'hi sotmetin, el primer que fem, donant exemple a la societat espanyola en el marc d'una democràcia, és nosaltres també sotmetre'ns a elles", ha expressat.

I ha manifestat que els grups parlamentaris del PP tant al Congrés com al Senat "sempre" exigiran que es compleixi la llei i es mouran en el marc legal.

Sobre que Abascal compari Sánchez amb Adolf Hitler , ha criticat que "de vegades" els que "pretendre fer oposició es poden arribar a convertir en el seu millor aliat", si bé ha apostat per no desviar l'atenció del "realment perillós", que segons ell són els acords assumits pel PSOE.

BRUSSEL·LES "HA DE FER" ALGUNA COSA



Gamarra ha reiterat que la Comissió Europea "ha de fer" alguna cosa contra l'amnistia perquè afecta, segons ell, la independència dels jutges. "No es pot mantenir al marge", ha postil·lat.

Pel que fa al suport de Coalició Canària a la investidura de Pedro Sánchez i si això compromet la coalició de govern amb el PP a les illes, Gamarra ha rebutjat que perilli la relació, però ha assenyalat que el partit canari "haurà d'explicar" als seus votants per què votarà 'sí' el candidat socialista després de recolzar al setembre l'intent fallit de Feijóo per ser president del Govern.

"És difícil d'entendre, absolutament contradictori", ha considerat, opinant que recolzar Sánchez implica no només allò pactat pel PSOE amb Coalició Canària, sinó també l'amnistia acordada amb ERC i Junts i que la formació canària rebutja.

Dit això, ha volgut recordar que en la passada legislatura Sánchez "va enganyar" Teruel Existe i ara aquesta formació ja no té representació al Congrés.

RENOVACIÓ DEL CGPJ

Respecte a la renovació del Consell General del Poder Judicial (CGPJ), que està a punt de fer cinc anys de mandat caducat per la falta d'acord entre partits, Gamarra ha insistit que el PP aposta perquè els jutges siguin els que elegeixin els vocals.

"Ara més que mai el CGPJ ha de ser un òrgan on la seva imparcialitat i la seva independència no pugui tenir cap tatxa ni cap objecció", ha sostingut, per recriminar al PSOE la menció al 'lawfare' en el seu pacte amb Junts, de manera que es pretén que els polítics facin des del Congrés un “control” als jutges.

"Els jutges al nostre país no exerceixen una guerra bruta judicial perseguint polítics per les seves idees. És absolutament fals i hem de lluitar contra aquestes posicions", ha conclòs.