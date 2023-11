Freixes, en una intervenció. Foto: UAB

La catedràtica de Dret Constitucional, Teresa Freixes , ha assegurat aquest dijous 16 de novembre que els jutges poden inaplicar les lleis que creen contràries al dret comunitari”, referint-se a la llei d'amnistia .

Freixes ha dit a EsRadio que "és la primera vegada" que ha vist com " totes les associacions judicials s'han posat d'acord" perquè "la situació és tan greu que no hi havia cap altra posició". Sobre la carta ha explicat que tenien "la impressió que no tenien prou informació" a Europa del que està passant a Espanya.

De la mateixa manera, Freixes ha assenyalat que ens trobem immersos en una disputa narrativa, destacant que fins fa poc no es contemplava la possibilitat d'arribar tan lluny en un conflicte real, manipulant la situació i adoptant la perspectiva separatista. Segons les seves afirmacions, històricament, el separatisme havia estat el responsable de propagar la seva agenda a través de la propaganda. Tot i això, el problema va sorgir quan l'actual PSOE va adoptar aquesta narrativa. Freixes adverteix que això donarà lloc a setmanes de tensió constant, desinformació, relats distorsionats i mitges veritats, considerant aquestes darreres més perjudicials que les mentides completes.

En la seva intervenció ha assegurat que "a través d´aquesta llei es busca dur a terme una reforma encoberta de la Llei Orgànica del Poder Judicial no és simplement una exageració, sinó que és fins i tot més greu que una generalització superficial, és veritablement impactant. opinió, aquesta llei no té una adequada depuració jurídica en la redacció i presenta deficiències significatives en aquest aspecte".