López ha tancat les intervencions del debat. Foto: Europa Press

L' última intervenció el segon dia del debat d'investidura de Pedro Sánchez ha estat la del portaveu del PSOE al Congrés, Patxi López , que responent a les acusacions de PP, Vox i UPN ha dit que en aquesta legislatura "no trencarem Espanya, la impulsarem" .

En un encès discurs, ha apuntat que "els socialistes també som Espanya i hem fet més que els que ens volen donar lliçons cada dia", carregant contra l'oposició. López no ha dubtat a ratllar-los de " feixistes i masclistes ", assegurant que " alimenten els que assalten les seus socialistes i els que han assetjat i han llançat ous a diputats".

Sobre la llei d'amnistia que ja està registrada al Congrés, López la recolza com una eina destinada a "superar un passat de confrontació i obrir un període de diàleg i entesa". En els seus arguments, destaca el seu caràcter "radicalment constitucional", fonamentant-se en la premissa que "la Constitució, al seu preàmbul, proclama de manera expressa la voluntat de la Nació espanyola de garantir la convivència".

Finalment, ha criticat Feijóo per centrar-se únicament en la qüestió de l'amnistia i no abordar temes crucials com pensions, salaris, educació, sanitat o vivenda. Va afirmar que això revela la manca de propostes i solucions per part del líder popular. Alhora, ha recordat la polèmica frase "que et voti Txapote", assenyalant que aquesta declaració va deixar en evidència la manca d'un programa polític substancial per part del Partit Popular, l'únic objectiu del qual declarat era derogar el sanxisme. López va subratllar que la derogació no constitueix un projecte polític real, ja que implica una reculada i una involució en lloc de construir. Va concloure dient que les manifestacions del partit són simplement mostres de suport a si mateixos, sense tenir un suport real i significatiu.