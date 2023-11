Sánchez, en una de les intervencions del 16 de novembre. Foto: Congrés

Les previsions i els pactes assolits les setmanes anteriors no han fallat i Pedro Sánchez s'ha convertit, aquest dijous 16 de novembre de 2023, al migdia, en el president del govern d'Espanya per a la XV legislatura.

Després de dues llargues sessions de debat, amb retrets i tensió al Congrés dels Diputats , el líder del PSOE i candidat a la reelecció ha aconseguit el sí de 179 diputats (3 més dels necessaris per a la majoria absoluta), els del seu grup i els de Sumar, Junts, Esquerra, el PNB, Bildu, el BNG i Coalición Canària.

Aquesta última formació va votar en contra de la investidura de la també socialista Francina Armengol, però divendres passat 10 van assolir un acord amb el PSOE, igual que ja havien fet a finals de setembre amb el Partit Popular quan el candidat era Alberto Núñez Feijóo.

D'altra banda, i com també era esperable, en sentit contrari han votat en sentit contrari el PP, Vox i UPN, que durant les dues jornades del debat d'investidura han carregat amb duresa contra l'executiu que liderarà, un cop més, el líder socialista.

Com és habitual, la votació s'ha fet amb els membres de la Mesa trucant un per un els diputats pel seu nom perquè diguessin, en veu alta, 'sí' o 'no'.

POTS RECUPERAR LA SESSIÓ COMPLETA EN AQUEST ENLLAÇ