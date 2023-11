Ayuso, en una imatge d'arxiu. Foto: Europa Press

La presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha criticat aquest dijous 16 de novembre al Ple de l'Assemblea que el líder del PSOE, Pedro Sánchez, "amb tot l'abús de poder", utilitzés el Congrés dels Diputats per "difamar-la" a ella i a la família.

"Potser vostès, que ja s'empassen amb tot, farien una altra cosa, però jo per als meus endins, sí, ho vaig dir. Vaig dir m'agrada la fruita", ha contestat la dirigent madrilenya al Ple de l'Assemblea, contestant al portaveu del PSOE a l'Assemblea, Juan Lobato, que li ha exigit que demani perdó a Sánchez.

A la primera sessió del debat d'investidura, Sánchez va retreure al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que el seu antecessor en el càrrec, Pablo Casado, alertés "sobre un possible cas de corrupció per part de la presidenta de la Comunitat" i la seva resposta fos "evacuar el senyor Casado en un cop de mà i tirar per terra aquest cas de corrupció". Ayuso, que estava asseguda a la tribuna, a l'escoltar-lo reaccionava amb unes paraules que diversos diputats del PSOE han interpretat com un insult (fill de puta) Sánchez.

En un primer moment, des de l'equip de la presidenta van ironitzar que el que havia dit era "m'agrada la fruita" però posteriorment van assenyalar que les acusacions eren "una ignomínia i una covardia" i que la resposta, "dit per a si mateixa" , és "el mínim que es mereix".

Ayuso ha ironitzat davant els socialistes i ha sostingut que si ella a la tribuna d'oradors aprofités i insultés les seves famílies, "el mínim" és que Lobato digui "com a mínim, almenys, m'agrada la fruita".

"La senyora (Mónica) García fa poc va dir mongola, i jo no vaig dir res perquè vaig pensar, he entès que va dir em mola. El senyor (Javier) Padilla fa poc va dir fatxa, em va trucar pacha, i jo vaig entendre, quina pacha. Jo vaig entendre això, però com amb el senyor Óscar Puente, que ahir va estar assegut al seu costat tota la jornada, perquè no va aprofitar per donar exemple i dir-li deixi d'insultar la presidenta de la Comunitat de Madrid, quan diu que és una dona amb dubtós equilibri mental", ha assenyalat.

En aquest sentit, ha sostingut que voldran que ella truqui a Sánchez "guapo, diví, meravellós "però és que resulta que ahir ja va dir el president del Govern que aixecarà un mur a Espanya per fabricar-ne dues, una contra l'altra". "En una banda del mur estem tots els feixistes, jutges, fiscals, funcionaris, espolítics del PSOE, ia l'altra del mur hi havia els altres feixistes, és a dir, vostès, fins al juny, quan sabien que l'amnistia era un atropellament contra el Estat de Dret", ha llançat a continuació.