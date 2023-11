El president del Govern de Múrcia , Fernando López Miras , ha denunciat públicament aquest dijous que, “set anys després, es constata com el Corredor Mediterrani “només avança a Catalunya”, mentre aquesta infraestructura “segueix sense arribar a la Regió de Múrcia, i les obres promeses no s'executen".

Fernando López Miras, amb el president Associació Valenciana d'Empresaris, Vicente Boluda; amb els promotors del moviment #QuieroCorredor; i amb la delegació de la Regió de Múrcia present a l'acte. - GOVERN REGIONAL

López Miras ha fet aquestes declaracions a Madrid durant la seva assistència al setè acte empresarial que reivindica el Corredor, convocat per l'Associació Valenciana d'Empresaris, on ha afirmat que aquest projecte és una altra mostra que el Govern central "benefici als mateixos de sempre, i perjudica també els mateixos de sempre".

Alhora, ha criticat que el Govern central "està eternitzant de manera incomprensible" aquest projecte, i ho fa perquè les infraestructures de la Regió de Múrcia "simplement no estan a la seva agenda". Segons López Miras, el fet que les obres del Corredor previstes per a la resta de comunitats no estiguin avançant suposa "un altre maltractament" dins una tendència de "desigualtat territorial".

Aquesta desigualtat també es reflecteix a les recents "concessions als nacionalistes catalans i bascos", i fa que hi hagi "ciutadans de primera i de segona", segons López Miras. L'acte empresarial, emmarcat en el moviment #QuieroCorredor, va reunir unes 1.800 persones.

"Tot el que s'ha deixat d'invertir aquí és directament proporcional al que s'ha invertit a Catalunya" , ha criticat el màxim responsable autonòmic. Aquest greuge comparatiu es reflecteix, ha afirmat, en la dotació extra de fons per a infraestructures de Catalunya, "que ja és de les comunitats més ben connectades d'Espanya", o en el traspàs de Rodalies, "i tot això només perquè Pedro Sánchez es garantís seguir en el poder".

"NO ÉS UN EPISODI AÏLLAT"



López Miras ha explicat que el retard del Corredor Mediterrani "no és un episodi aïllat en la política d'infraestructures del Govern central amb la Regió", sinó que s'hi uneix "la manca de compromisos clars en altres infraestructures prioritàries, com un AVE a condicions, la seva arribada a Cartagena ia Lorca, o la construcció dels Arcs Nord i Nord-oest".

El president ha lamentat que "res d'això va dir Sánchez aquest dimecres en el discurs d'investidura, i molt ens temem que poc dirà en els propers anys".

"Cap d'aquests projectes han format fins ara part del full de ruta del Govern central, ni, per descomptat, formarà part en aquesta propera legislatura", ha ressaltat. Segons López Miras, en aquest full de ruta "tampoc entraran molts dels projectes que afecten altres comunitats que per a Sánchez són menys importants que altres, tal com ha demostrat".

El president s'ha referit específicament a la injecció de 6.300 milions que el Govern central ja ha anunciat per a Rodalies a Catalunya, en afirmar que "perquè es facin una idea: amb aquesta xifra econòmica es podrien culminar totes les infraestructures prioritàries i fonamentals per al desenvolupament econòmic i social de la Regió de Múrcia".

"Però Sánchez té altres prioritats: la seva prioritat és si mateix, i per garantir-se quatre anys més a La Moncloa ha de prioritzar també l'independentisme català costi el que costi", encara que això impliqui "passar per sobre del que sigui, fins i tot de la Constitució i de la resta d'espanyols", ha censurat.

"SENSE INFRAESTRUCTURES NO HI HA PROGRÉS"



çLópez Miras s'ha reafirmat que "continuarà reclamant que el Corredor Mediterrani s'efectuï en la seva totalitat, perquè només així té sentit, i perquè sense infraestructures no hi ha progrés".

Pel que fa a la reivindicació de majors inversions per part del Govern central, el president ha subratllat que "des de la Regió de Múrcia no permetrem aquest tracte desigual. I crec que els espanyols hem de remar junts perquè se'ns tracti amb equitat, basant-nos precisament en aquest principi d'igualtat que Sánchez ha eliminat de cop”.

Finalment, López Miras ha recordat que el Corredor Mediterrani representa per a la Regió de Múrcia "una infraestructura vital en la vertebració de la Mediterrània i en la seva connexió amb Europa", i el retard de la seva culminació llasta "un eix estratègic per al transport de mercaderies a el nostre país".

Per això, López Miras ha dit sortir "preocupat" d'aquesta investidura i, segons la seva opinió, "ens enfrontem a una legislatura gens positiva per a la resta dels espanyols, per a aquells que no som independentistes i que no hem comès delictes com el de secessió i que ens enfrontem a una legislatura molt complicada”.

Perquè, segons la seva opinió, Sánchez no ha parlat durant el debat d'investidura "de ni un dels problemes estructurals que té aquest país" ni de "ni un dels problemes estructurals que tenen les comunitats autònomes, com, per exemple, les necessitats en infraestructures".