Un dels missatges del Grup Popuar contra els diputats del PSE que han donat suport a la investidura de pedro Sñanchez després de pactar la Llei d'Amnistia - GPPOPULAR

El PP ha rastrejat els comptes en xarxes socials dels diputats del PSOE per difondre aquest dijous un missatge per a cadascun d'ells retraient-los el suport a la investidura de Pedro Sánchez després d'acceptar la llei d'amnistia i els pactes amb els independentistes. "Tot per la cadira", és l'etiqueta d'aquests missatges a la xarxa social X, abans coneguda com a Twitter.

Des del compte del Grup Popular al Congrés, a cadascun dels 121 diputats del PSOE se li dedica el missatge següent: "Avui lliura els seus principis i vota sí a la investidura de Pedro Sánchez a canvi de l'amnistia. #TodoPorLaSilla ".

I el missatge s'acompanya amb alguna piulada que aquell mateix diputat va publicar fa anys rebutjant l'amnistia, negant manca de llibertats a Catalunya, defensant l'aplicació de l'article 155 o desqualificant l'independentisme.

PER QUÈ ELS MOLESTA SI HO HAN VOTAT?



Al final de la votació d'investidura de Sánchez, després de ser preguntat si recolza els assenyalaments que s'estan fent a diputats socialistes per part del PP, Alberto Núñez Feijóo ha respost: "No hi ha cap assenyalament"

Des de la direcció del PP apunten que es tracta d'un exercici de "memòria democràtica" i s'han preguntat què els pot "incomodar" a diputats socialistes que recordin què han votat.