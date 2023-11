El portaveu del PNB al Congrés dels Diputats, Aitor Esteban / @EP

El vicesecretari d'Institucional del PP, Esteban González Pons , ha negat aquest dijous que el seu partit fes una oferta al PNB per investir president Alberto Núñez Feijóo, ja que, segons ha dit, "per oferir alguna cosa hi ha d'haver una negociació" i els nacionalistes bascos no van voler "negociar amb el Partit Popular ".

Durant el debat d'investidura, el portaveu del PNB al Congrés, Aitor Esteban, ha deixat anar que algun dia explicarà el que li va arribar a oferir el PP per recolzar la investidura de Feijóo el mes de setembre passat. Segons el Diario Vasco , els populars van oferir al PNB el Ministeri d'Indústria a canvi del seu suport.

Abans del debat d'investidura de Feijóo, que es va celebrar els dies 26 i 27 de setembre, el PNB va revelar una trobada a primers d'aquell mes entre Feijóo i el president del seu partit, Andoni Ortuzar. Dies després, la secretària general del PP, Cuca Gamarra, es va reunir al Congrés amb el portaveu parlamentari dels nacionalistes bascos, Aitor Esteban, i també hi va haver contactes aquelles setmanes del vicesecretari d'Economia, Juan Bravo, amb dirigents del PNB.

"EL PNB NO VA VOLER NI SENTAR-SE AMB NOSALTRES"

En declaracions als mitjans de comunicació al Congrés, després de ser preguntat expressament què va oferir el PP al PNB després de les declaracions d'Esteban aquest dijous, González Pons ha assegurat que "per poder oferir alguna cosa t'has d'asseure a parlar amb algú".

"El PNB no va voler ni seure amb nosaltres. Si ens haguéssim assegut, li hauríem ofert llençar els mentiders de la política. Però com que no ens vam asseure amb ells, ja que no els vam poder oferir llençar el mentider de la política", ha emfatitzat. Preguntat llavors per què oculta ara el PNB a comptar un oferiment que no existeix , ha contestat: "Pregunteu-li-ho a ell".

Davant les preguntes dels mitjans sobre aquest assumpte sobre si el PP està negant que hi hagués un oferiment real al PNB, González Pons ha assenyalat que els nacionalistes bascos "es van negar que hi hagués cap tipus d'acord" i, "per tant, no hi va haver cap mena de negociació".

Davant la reunió que va mantenir Feijóo amb Ortuzar el 7 de setembre i si sap què es va parlar en aquesta trobada, el vicesecretari d'Institucional dels populars ha indicat que els van traslladar que "no es volien asseure" amb el PP. "Per poder oferir alguna cosa hi ha d'haver una negociació i el PNB no va voler negociar amb el PP.

I ja els dic, si volen ells que diguin, però nosaltres no els hem pogut oferir res”, ha manifestat González Pons.

VEU "MÉS IMPORTANT" SABER QUÈ HA PACTAT EL PSOE AMB BILDU

Dit això, ha subratllat que a ell li semblava "més important" saber què és el que "ha compromès" el PSOE amb Bildu perquè aquest partit recolzi la investidura de Pedro Sánchez. Així, ha indicat que "encara no coneixen la Llei d'Amnistia íntegrament" sinó només el "tros socialista" de la mateixa.

"No coneixem les esmenes de Junts, no coneixem les esmenes d'ERC i no coneixem les esmenes de Bildu. No hem vist la llei sencera i això també ho tenen clar a Brussel·les. La Comissió Europea sap que no està veient la llei sencera, està veient només el trosset presentable que signa el PSOE", ha declarat.