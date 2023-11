El vicepresident primer d?acció política de Vox i eurodiputat, Jorge Buxadé. - VOX

El cap de la delegació de Vox al Parlament Europeu, Jorge Buxadé, ha carregat contra els presidents de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, i del Consell Europeu, Charles Michel, per felicitar aquests el president del Govern, Pedro Sánchez, després la seva investidura.

"La seva felicitació és la nostra vergonya. No s'humiliï" , ha escrit Buxadé en sengles missatges difosos a les xarxes socials que, amb mateix text, dirigeix individualment a cadascun dels dos polítics europeus.

"Sánchez ha arribat a la presidència pactant amb delinqüents una llei inconstitucional que viola els Tractats. El poble espanyol és als carrers lluitant per la seva nació, la seva llibertat i el sistema judicial", ha afirmat el dirigent de Vox.

Buxadé reacciona així els dos comunicats de Von der Leyen i Michel per felicitar Sánchez després de confirmar-se la seva investidura amb el suport de 179 diputats del Congrés, que representen el 51,14% de la Cambra Baixa. Aquests missatges són habituals per part dels dirigents de les institucions comunitàries cada cop que un líder és investit en un Estat membre.

En la seva felicitació a Sánchez, el president del Consell Europeu ha traslladat el seu desig de poder continuar treballant amb Sánchez "per fer que la UE sigui més forta i estigui preparada per afrontar els reptes que té al davant".

"Felicitats, estimat Pedro per la teva reelecció com a primer ministre a Espanya. La UE s'enfronta a importants desafiaments", ha destacat, per part seva, la cap de l'Executiu comunitari, que també ha dit que espera treballar amb el president "per abordar junts amb èxit (aquests reptes) i portar endavant el projecte europeu”.