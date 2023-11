El jutge de l' Audiència Nacional que investiga el paper que Tsunami Democràtic va tenir als disturbis que van seguir la sentència del 'procés' el 2019 ha demanat al Jutjat del Prat que informi sobre si van obrir diligències per la mort d'un ciutadà francès durant la presa per aquesta plataforma de l'aeroport del Prat.

Arxiu - Entrada de l'Audiència Nacional

Així es desprèn d'una interlocutòria d'aquest mateix dijous en què el titular del Jutjat Central d'Instrucció número 6 sol·licita al jutjat d'instrucció número 1 del Prat que "en remetin testimoni íntegre i informin sobre l'estat en què es troba el seu tramitació".

El magistrat pren aquesta decisió després que els Mossos d'Esquadra l'informessin en un escrit d'aquest dimarts que no van trobar cap referència a l'home que va morir als atestats que es van elaborar amb motiu de l'assalt a l'aeroport.

Els atestats sí que feien referència "al tipus d'armes o objectes contundents que es van fer servir aquell dia". "Segons les manifestacions dels equips d'ordre públic de Mossos d'Esquadra i de la Policia Nacional que hi van actuar, es fa sempre referència a elements com pedres, llambordes, carros de l'aeroport, ampolles, pals, vidres, extintors (que llancen o buits contra els funcionaris) o altres elements que per la zona trobaven", detallen els agents.

A la denúncia d'AENA, expliquen, "es detallen els danys patits i s'aporten imatges on, efectivament, s'aprecia que molts es cometien per aconseguir objectes contundents".

"Al respecte de la investigació dels fets, es van instruir atestats on s'adonava de tot allò succeït a l'interior de l'aeroport. D'altra banda, també es van instruir alguns atestats per un fet puntual, un tall a l'accés a l'aeroport on es van identificar dos dels autors", afegeixen els Mossos.

Cal recordar que el jutge García Castelló apunta que a la presa del Prat del 14 d'octubre del 2019 van tenir lloc aldarulls i disturbis a l'interior "que van ocasionar una alteració greu de la pau pública", que hi va haver "importants desordres i desperfectes públics" amb afectació directa de la llibertat deambulatòria de nombrosos ciutadans.

A més, el magistrat sosté que "es va posar en risc la integritat física de nombrosos membres de les Forces i Cossos de Seguretat, dels mateixos manifestants, dels viatgers i els treballadors de la instal·lació, a més de la pròpia seguretat aèria". De fet, subratlla que en aquest marc "es va produir la mort d'una persona".