Pedro Sánchez ha estat reelegit aquest dijous president del Govern després de superar una votació sense sorpreses en què ha obtingut el suport de 179 diputats del Congrés , que representen el 51,14% de la Cambra Baixa . En superar la majoria absoluta de la Cambra, com estableix la Constitució, ja no caldrà fer una segona votació.

Sánchez ha rebut el suport dels 121 diputats del PSOE , els 31 de Sumar , els set d' ERC , els set de Junts , els sis de Bildu , els cinc del PNB i el del BNG i la de Coalició Canària . En contra han votat els altres 171 diputats del Congrés, que són els 137 del PP , els 33 de Vox i el d' UPN .

El principal pagament que ha ofert el president del Govern als independentistes per ser investit ha estat l'amnistia, una concessió que semblava impossible poc abans de les eleccions, quan Sánchez va assegurar que no contemplava concedir-la perquè era anticonstitucional. Tot i això, les urnes van parlar i l'únic Executiu possible en aquesta legislatura passava per un pacte entre els i socialistes i els de Carles Puigdemont. La resta ja és història.

El president del Govern en funcions i candidat a la reelecció, Pedro Sánchez, intervé durant la primera sessió del debat d'investidura de Pedro Sánchez com a president de Govern, al Congrés dels Diputats, a 15 de novembre de 2023 @ep

La legislatura ja ha començat i el PSOE seguirà necessitant el suport dels grups que l'han investit per treure uns pressupostos generals de l'Estat en dos mesos i per a totes les lleis que necessiti aprovar el Govern. La geometria variable ha mort i, a diferència de la legislatura anterior, els socialistes no comptaran amb partits com Ciutadans perquè els rescatin quan perdin el suport dels seus socis clàssics - com va passar amb la Reforma Laboral, que no va aconseguir el suport d'ERC i EH Bildu-.

Per tant, els pagaments als partits nacionalistes hauran de continuar. Tant Junts com ERC van avisar aquest dimecres que la seva intenció és continuar avançant en la negociació per fer un referèndum d'independència i aquest dijous se'ls ha sumat Bildu demanant al president una altra votació a Euskadi. "Aquesta ha de ser, per tant, la legislatura de la plurinacionalitat. La legislatura per obrir nous camins que altres Estats com el Regne Unit i nacions com Escòcia ja estan recorrent: el de la democràcia. Sense presses ni ansietats, amb visió i paciència estratègica", ha assenyalat la portaveu d'EH Bildu, Mertxe Aizpurua, durant la seva intervenció a la sessió d'investidura.

I en aquest context, la pregunta és: Quin és el full de ruta de Pedro Sánchez? Si vol continuar governant i no veure's abocat a una repetició electoral per no poder tirar endavant ni uns Pressupostos, haurà d'oferir alguna cosa als nacionalismes perifèrics per continuar comptant amb el seu suport. I en el cas català, on els socialistes tindran més problemes per l'agressivitat manifesta de Junts, ja queda poc per donar després de l'amnistia, el traspàs de Rodalies, l'admissió de relators internacionals a la negociació i tot el sac de beneficis que han aconseguit treure entre Junts i ERC a la negociació. Per tant, el full de ruta del PSOE, tal com han avisat els nous socis, ha d'incloure sí o sí un referèndum, una consulta o, en última instància, una reorganització territorial.

La primera opció, la preferida pels independentistes, seria un referèndum vinculant a l'escocesa . Sembla una possibilitat desgavellada, però la resposta de Sánchez després de ser preguntat per la possible votació d'independència al Congrés no ha estat contundent. "Qualsevol solució territorial ha de ser jurídicament viable", ha dit el recent investit president, deixant clar que es pot recórrer qualsevol camí que passi per la legalitat. Tot i això, un referèndum d'aquest tipus necessitaria una reforma constitucional per poder ser legal, ja que la Constitució a l'article 2 parla de "la indissoluble unitat de la Nació espanyola, pàtria comuna i indivisible de tots els espanyols", i article 1 sentencia que "la sobirania nacional resideix al poble espanyol". En aquest sentit, seria impossible legalment fer un referèndum vinculant i que només fos votat per una part d'Espanya. Per contra, sí que seria possible encaixar a la Constitució un referèndum on la independència de Catalunya sigui votada per la totalitat d'Espanya, però seria un escenari poc efectiu per solucionar el conflicte i podria donar lloc a resultats contradictoris com que la independència guanyi a Catalunya i perdi a la resta d'Espanya.

Tenint en compte la poca viabilitat del primer escenari, el PSOE es podria plantejar una consulta no vinculant a Catalunya que servís, com a mínim, per poder tenir una fotografia sobre els suports reals que tindria una hipotètica independència. Una votació d'aquest tipus sí que podria tenir encaix constitucional, ja que la Carta Magna reconeix a l'article 92 la possibilitat de fer referèndums consultius "per a decisions polítiques d'especial transcendència". En aquest sentit, si el resultat d'aquesta consulta fos favorable a la independència, guanyaria legitimitat una reforma constitucional per poder realitzar un referèndum vinculant. Si guanyés l?opció unionista, el conflicte independentista podria quedar enterrat, almenys, unes dècades.

El tercer escenari és que el PSOE ja tingui el seu propi pla al marge de les peticions independentistes i emprengui una reorganització territorial que pugui arribar a neutralitzar les demandes dels nacionalismes perifèrics. Seria un moviment que, ben plantejat, podria ser efectiu per als socialistes, que mourien la primera peça i, per tant, tindrien avantatge en el control del relat. Aquest camí seria tornar a la via de l'Espanya Federal que el PSOE ha invocat en ocasions reiterades sense arribar a concretar-la i podria significar una victòria per a l'Estat en allunyar la possibilitat d'independència per altres concessions, com reconèixer Espanya com un Estat d'estats , que podria contenir dins d'altres nacionalitats i microestats sense que es vegi amenaçada l'existència de l'Estat aglutinador. Seria una via que passa més per la semàntica que per la cessió de més competències -en queden poques per cedir a part d'Hisenda- i que necessitaria molta pedagogia perquè estaria lligada, també, a una reforma constitucional que hauria de comptar amb el suport dels populars.

Sigui quin sigui el futur escenari, el PSOE necessita moure fitxa si vol resistir quatre anys més a Moncloa . L'independentisme ho té clar i trencarà relacions si no hi ha avenços. "Ahir la negociació va continuar, avui la negociació continua i demà la negociació continuarà", ha afirmat aquest dijous la portaveu de Junts, Míriam Nogueras. L'avís està fet, ara cal esperar la resposta.