Garzón, en un acte recent. Foto: Europa Press

El coordinador federal d'Izquierda Unida, Alberto Garzón, ha decidit deixar el càrrec al capdavant de la formació, que liderava des del 2016, i abandona completament la primera línia política, ja que aviat cessarà també com a ministre amb la conformació del nou Govern després de formalitzar-se la investidura.

Així, el titular de Consum completa el "pas al costat" que va iniciar al juny quan també va renunciar a formar part de les llistes electorals de Sumar als comicis del 23 de juliol, després d'haver estat diputat al Congrés durant 12 anys.

"No només cediré el testimoni dins del Consell de Ministres, sinó que també cessaré la meva responsabilitat com a coordinador d'IU. Es tracta d'una decisió molt meditada i que formava part del full de ruta que personalment vaig assumir fa temps. He esperat a aquest moment per sincronitzar la meva decisió final amb el canvi de fase política", ha traslladat en una carta remesa a la militància.

En aquest text, Garzón subratlla que ha estat un "honor" representar IU i que renuncia al lloc amb una organització "consolidada" i com a "capital polític imprescindible" per al futur del país