Alejo Vidal-Quadras en roda de premsa / Foto d'arxiu

Cada vegada és més clar que l'atac que va patir Alejo Vidal-Quadras va ser perpetrat per algú que anava a encàrrec de l'Iran . Així ho va revelar ell mateix als seus propis missatges de text. Abans de la intervenció quirúrgica, el fundador de Vox havia enviat un missatge a un amic proper on confessava els seus temors cap al país iranià.

El seu confident va ser un amic proper, i també va compartir els seus temors sobre la seva seguretat amb els metges que el van atendre a l' Hospital Gregorio Marañón . Vidal-Quadras buscava deixar constància de qui podria estar darrere aquest atac, conscient de la gravetat de la situació després del tret rebut.

Fins i tot l'advocat va arribar a sol·licitar protecció a l'hospital, tement que els sicaris intentessin tornar a atemptar contra la seva vida. A més, va demanar escortes per a la seva família , expressant així les seves preocupacions per la seguretat dels seus éssers estimats.

Vidal-Quadras era conscient de les amenaces que sobrevolaven per sobre seu, provinents tant del règim de Teheran com de l'oposició. Encara que mai havia rebut directament amenaces al seu domicili ni al seu despatx, sí que n'havia tingut coneixement a través de terceres persones.

EL QUE SE SAP FINS AL MOMENT

L' Audiència Nacional , encarregada dels casos més complexos relacionats amb terrorisme o crim organitzat, ha assumit la investigació de l'incident.

Fins ara, els indicis recopilats suggereixen que els autors no formen part d?una organització de sicaris. Aquest tipus de professionals del crim solen ser infal·libles a les seves execucions i, si hagués fallat en el primer tret, haurien completat l'atemptat sense vacil·lació.

Atès que això no va passar en aquest cas, se sospita que els atacants van ser contractats directament i no eren experts en la matèria . Els agents consideren que aquests individus podrien haver rebut una compensació econòmica superior al milió d'euros per intentar assassinar Alejo Vidal-Quadras, una suma que no haurien cobrat, almenys íntegrament, en no aconseguir dur a terme el seu pla.