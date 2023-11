L?excomissari Villarejo. Foto: Europa Press

Segons l'apartat E de l'article 1 de la llei d'amnistia, podria quedar sense efecte la responsabilitat associada a les accions dutes a terme a les actuacions policials que pretenien dificultar o impedir actes relacionats amb el moviment independentista.

Es dóna per fet que aquesta part de la legislació beneficiaria els agents antiavalots que van participar en les càrregues de l'1 d'octubre... tot i que ja han començat les especulacions que diuen que podria emparar també molts dels implicats a l' Operació Catalunya, segons ha avançat RAC1 .

Si fos així, noms com l'exministre de l'Interior Jorge Fernández Díaz i diversos policies sota el seu comandament evitarien ser investigats pels fets i accions de repressió contra l'independentisme.

Tot i això, fins ara només hi ha un parell de causes judicials relacionades amb l'Operació Catalunya. La primera va culminar amb la condemna de l'excap de la policia espanyola, Eugenio Pino, per haver presentat com a prova contra la família Pujol una memòria USB amb informació robada.

Un altre dels noms que apareix com a possible emparat seria l'excomissari de la Policia Nacional José Manuel Villarejo.