La foto de les autoritats després de lacte de promesa. Foto: Moncloa

És un formalisme, però és una cosa que cal fer; Pedro Sánchez ha promès, cap a les 10 del matí d'aquest divendres 17 de novembre, el càrrec de president del Govern davant del rei, Felip VI.

El líder socialista ja ha pronunciat les seves primeres paraules ja com a cap de l'executiu reelegit davant del monarca. "Prometo, per la meva consciència i honor, complir fidelment les obligacions del càrrec de president del Govern, amb lleialtat al rei, i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat, així com mantenir en secret les deliberacions del Consell de Ministres" , ha dit en veu alta, repetint el text que va pronunciar en la seva última promesa.