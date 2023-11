Borràs, en una imatge recent. Foto: Europa Press

El Tribunal Suprem (TS) ha rebutjat el recurs presentat per la presidenta de Junts, Laura Borràs, contra l?acord de la Junta Electoral Central (JEC) que li va suposar la pèrdua de l?escó al Parlament de Catalunya després de ser condemnada a 4 anys i mig de presó i 9 d'inhabilitació per fraccionar contractes per adjudicar-los a dit a un amic quan dirigia la Institució de les Lletres Catalanes (ILC) entre el 2013 i el 2018.

La Sala Contenciosa Administrativa rebutja tots els motius al·legats per Borràs, concloent que, com a criminalment responsable de delictes de prevaricació administrativa, falsedat en document oficial i inductora d'un delicte continuat de falsedat en document mercantil , se li van imposar unes penes que porten a l'aplicació de l'article 6.2.b) i 4 de la LOREG, condemna incompatible amb l'exercici del càrrec representatiu que tenia.

Va ser el maig passat quan la JEC va declarar que en el cas de Borràs concorria la causa d'inelegibilitat sobrevinguda dels articles 6.2.by 4 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General, a causa de la condemna que li va imposar el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC).

El Suprem explica que la raó d'aquests preceptes és "la necessitat d'una protecció més gran de les institucions públiques, ja que la societat contemporània reclama que l'exercici de càrrecs públics de base representativa no sigui exercit pels que hagin estat penalment condemnats a pena d'inhabilitació especial , independentment de l'àmbit de l'administració pública en què hagués tingut lloc la comissió del delicte".

La líder independentista va al·legar que amb la decisió de la JEC es vulneraven diversos drets constitucionals, entre ells el d'"accedir en condicions d'igualtat a les funcions i càrrecs públics, amb els requisits que assenyalin les lleis".

Davant d'això, la Sala Tercera afirma la constitucionalitat que la inelegibilitat sobrevinguda tingui per causa una sentència condemnatòria que no sigui ferma, alhora que dóna suport a la proporcionalitat i la legitimitat d'aquesta mesura en relació amb els requisits d'elegibilitat.

"Pocs dubtes es poden albergar respecte de la necessitat que els gestors públics gaudeixin de la confiança i del respecte de la gent. Per això, si és exigible una certa exemplaritat social a qui exerceix qualsevol funció pública, amb més intensitat s'ha de fer respecte d'aquells càrrecs la funció dels quals consisteix, precisament, per ser representants dels ciutadans, a actuar de manera directa en els assumptes públics", diu citant el Tribunal Constitucional.