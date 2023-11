EuropaPress 5578923 secretari organització psoe sants cerdan president govern funcions

Pedro Sánchez , el president del Govern, ha pogut ser reelegit gràcies als 179 vots a favor al Congrés dels Diputats. 7 eren de junts per Catalunya, el partit independentista que va imposar la llei d'amnistia com a condició sine qua non per donar suport al líder socialista a la investidura.

Tot i això, les declaracions del secretari de l'organització del PSOE Santos Cerdán , en una entrevista amb Navarra Televisión, han suscitat certa polèmica. Segons les paraules, el partit socialista ja estava negociant al març amb Junts, prèviament fins i tot a les eleccions.

"L'acord no ha corregut perill en cap moment. Jo ho he viscut tot això amb molta intensitat. És una feina a l'ombra, sempre vam dir que la feina de negociacions seria discreta i que després es farien públics. Vull recordar que la primera reunió que vaig tenir amb Junts era al març, abans de les eleccions autonòmiques. Havíem de començar a tenir relació amb un partit amb el qual no teníem comunicació” , afirmava amb evident orgull Cerdán.



Aquestes afirmacions reflecteixen les contradiccions dins del mateix PSOE pel que fa a la seva postura anterior de no arribar a acords amb els independentistes.

Tot i assegurar durant la campanya electoral que no farien pactes amb aquests grups i que l'amnistia no formava part dels seus plans per considerar-la "inconstitucional", ja estaven negociant acords d'esquena de la ciutadania, militants i votants.