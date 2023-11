El líder del PSC, Salvador Illa. Foto: Europa Press

El PSC seria el partit més votat a Catalunya si se celebressin ara eleccions autonòmiques i aconseguiria entre 39 i 45 escons, superant els 33 que té al Parlament, i l'independentisme perdria la majoria absoluta.

ERC obtindria 29-34 escons --ara en té 33-- i Junts 19-24 --ara 32--, ha explicat aquest divendres 17 de novembre el director del CEO, Jordi Muñoz, en una roda de premsa sobre la tercera onada del Baròmetre d'Opinió Política de 2023 .

El PP aconseguiria entre 12-17 escons --ara en té 3--, els comuns entre 10 i 14 --ara 8--; Vox entre 6-9 --ara 10--; la CUP entre 4-8 --ara 9--, i Cs perdria els seus 6 escons i desapareixeria del Parlament.

Aquestes dades, segons Muñoz, evidencien que hi ha un repunt d'intenció de vot als socialistes, que els resultats d'ERC s'estabilitzen i que Junts demanaria menys suports.

També ha destacat el “fort increment” del PP , que seria el principal destinatari dels vots de Cs, mentre que una quarta part dels seus suports aniria al PSC.

Més enllà del transvasament de vots, Muñoz ha assenyalat que el comportament dels abstencionistes és el que determina els principals canvis que observen en aquest baròmetre respecte a les anteriors eleccions del 2021.

A les eleccions generals, l'enquesta del CEO també dóna una "clara" victòria al PSC, amb entre 16 i 18 escons, seguit amb força del PP (9-11), ERC (7-10), Junts (5-8) , comuns (3-6), Vox (1-2) i CUP (1).

PUIGDEMONT I JUNQUERAS



L' expresident de la Generalitat Carles Puigdemont i el líder d'ERC, Oriol Junqueras , són els líders més coneguts amb un 98% i un 95%, seguits del president de la Generalitat, Pere Aragonès , amb un 85%; el primer secretari del PSC, Salvador Illa, amb un 81%, i el ministre Miquel Iceta amb un 80% .

Per sota, hi ha el líder de Cs a Catalunya, Carlos Carrizosa (48%); la líder dels comuns al Parlament, Jéssica Albiach (42%); la portaveu de Junts al Congrés, Míriam Nogueras (40%); el líder de Vox a Catalunya, Ignacio Garriga (36%) i el diputat de la CUP Carles Riera (36%).

El següent seria el dirigent de Cs Jordi Cañas (34%); el líder del PP català, Alejandro Fernández (33%), la diputada del PP Lorena Roldán (32%); el dirigent de Sumar, Ernest Urtasun (26%) i la diputada de la CUP Laia Estrada (21%).

Malgrat tot, cap líder polític supera el cinc quan es pregunta als enquestats per la valoració que en fan, sent Junqueras i Urtasun els que aconsegueixen la puntuació més alta amb un 4,9, seguits de Nogueras amb un 4,8; Aragonès i Albiach amb un 4,6; Illa amb un 4,5; Riera amb un 4,3; Iceta i Estrada amb un 4,2; Puigdemont amb un 4; i Roldán, Cañas, Fernández, Garriga i Carrizosa amb notes entre el 2,3 i l'1,7.

PRINCIPALS PROBLEMES



Les relacions entre Catalunya i la resta d'Espanya, amb un 13%, és el problema principal que els catalans indiquen que existeix actualment així com el funcionament de l'economia (12%) i la insatisfacció amb la política (11%), mentre que la immigració, l'educació, la pressió fiscal, l'incivisme i la manca d'infraestructures se situen a la part baixa.

El director del CEO també ha apuntat que a l'hora de respondre aquesta pregunta comencen a aparèixer qüestions relacionades amb el medi ambient i la sequera.

NOTES MITJANES ALS GOVERNS



Els catalans puntuen amb un 4,1 de mitjana la gestió del Govern el darrer any, si bé el 5 o més la nota que es repeteix en les valoracions dels enquestats.

Només els votants d'ERC i de Cs aproven el Govern --amb un 5,3 i un 5,1 de mitjana--, i els de comuns el suspenen amb un 4,9, el PSC amb dues dècimes menys, els de Junts amb un 4,4 i la CUP amb un 4.

Pel que fa al Govern, els enquestats puntuen la seva gestió el darrer any amb un 3,7 de mitjana, sent els simpatitzants del PSC i comuns els que atorguen millors qualificacions amb un 5,4 i un 5,2% respectivament, mentre que els de Junts, ERC, CUP, PP i Vox li donen puntuacions per sota del 4

Un 54% dels enquestats també es mostren poc satisfets amb el funcionament de la democràcia espanyola davant d'un 25% que declara que se sent molt o força satisfet.