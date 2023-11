El director del CEO, Jordi Muñoz - EUROPA PRESS

Un 42% dels catalans votaria en contra de l'actual Constitució si es tornés a ratificar, davant d'un 21% que ho faria a favor, un 14% en blanc, un 16% que no aniria a votar i un 7% que no sap, segons la tercera onada del Baròmetre d'Opinió Política 2023 del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).

Es tracta de la primera vegada que s'incorpora aquesta pregunta al baròmetre, segons ha explicat aquest divendres en roda de premsa el director del CEO, Jordi Muñoz.

Les franges de ciutadans entre 25 i 49 anys són els més contraris al text actual, mentre que un terç dels més grans de 64 anys votarien a favor i un de cada quatre menors de 25 anys en blanc o altres opcions.

L'estudi també reflecteix que els nascuts a altres comunitats estan més a favor de la Constitució, que la majoria els ciutadans nascuts a Catalunya hi votarien en contra, i que els que van néixer fora d'Espanya estan dividits: un 25% votaria a favor, un 25 % en contra, un 20% en blanc, un 21% no votaria i un 9% no ho sap.

Els simpatitzants del PP, Cs, i menor mesura de PSC i Vox, són els que votarien més a favor de l'actual Constitució, mentre que la resta, especialment ERC, Junts i la CUP, es decantarien pel 'no'.

LLENGUES AL CONGRÉS



Un 78% dels enquestats estan molt o força d'acord que es permeti parlar en català, basc i gallec al Congrés, mentre que un 19% no ho comparteix.

Els més partidaris d‟aquesta mesura són els simpatitzants de la CUP, ERC, Junts i comuns, seguit dels del PSC amb un 76% i els Cs amb un 58%, mentre que el nivell d‟adhesió dels del PP és del 48% i els de Vox un 26%.