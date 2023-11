Arxiu - Míriam Nogueras (Junts), Aina Vidal (Sumar), i Gabriel Rufián (ERC), en un debat electoral de 23 de juliol - Europa Press - Arxiu

Els grups parlamentaris de Sumar , Esquerra Republicana (ERC) , Junts , Bildu i el PNB , així com el diputat del BNG , Néstor Rego , han registrat un escrit al Congrés demanant que la proposició de Llei Orgànica d'Amnistia que va registrar en solitari PSOE es tramiti pel procediment d'urgència, fet que suposa reduir tots els terminis parlamentaris a la meitat.

La intenció inicial del PSOE era registrar la proposició de llei amb la signatura de tots els socis, però el vistiplau d'ERC i Junts no arribava i els altres no volien subscriure el text sense els independentistes catalans, així que el Grup Socialista va optar per registrar la iniciativa en solitari.

El PSOE ja va demanar la tramitació d'urgència al registrar el text, ja que té prou diputats per sol·licitar-lo, i ara són els seus socis d'investidura els que el reclamen en un escrit conjunt, encara que no fossin signants de la proposició de llei.

DIMARTS, EXAMEN A LA TAULA DEL CONGRÉS



La proposició de llei passarà el seu primer examen a la Mesa del Congrés de dimarts que ve, on també hi haurà un breu informe jurídic dels lletrats de la Cambra, que en tot cas no és vinculant. El 2021, quan va arribar una llei d'amnistia impulsada pels independentistes, els lletrats es van mostrar en contra en considerar-la inconstitucional i el PSOE va estar d'acord i va tombar la iniciativa en aquest primer examen.

Ara el PSOE i Sumar tenen prou majoria a la Mesa del Congrés per qualificar la proposició de llei que el PSOE va pactar amb ERC i Junts i iniciar la tramitació , que serà urgent atès que així ho demanen ja sis grups parlamentaris.

És previsible que el PP exigeixi més informes jurídics però, en haver-se optat per una proposició de llei del Grup Socialista, el PSOE no necessita informes del Consell d'Estat i del Consell General del Poder Judicial (CGPJ) que serien obligatoris en cas d'un projecte del Govern.

EL VIST BO DEL GOVERN



Una vegada que l'òrgan de govern la qualifiqui, la llei serà publicada al Butlletí Oficial de les Corts Generals i es remetrà al Govern perquè en doni la conformitat per a la tramitació. L?Executiu té la facultat de vetar la tramitació de proposicions de llei si considera que suposen un augment de la despesa o una disminució d?ingressos.

Per donar la seva conformitat, el Govern compta amb un mes per pronunciar-se, però el previsible és que no l'esgoti i doni el plàcet amb celeritat. A la proposició de llei que va acabar amb el delicte de sedició va trigar menys de 24 hores a donar el seu vistiplau.

Salvat aquest tràmit, la Junta de Portaveus ja podrà posar data al debat de presa en consideració al Ple i, quan la Cambra doni via lliure gràcies a la majoria absoluta del PSOE amb els seus socis, s'obrirà un primer termini per a la presentació d'esmenes .

Tot i que les pròrrogues de termini depenen de la voluntat dels grups parlamentaris, tot apunta que la Llei d'Amnistia s'aprovi al desembre al Congrés per remetre-la al Senat, on el PP té majoria absoluta i està decidit a dilatar els terminis fins al límit de dos mesos que fixa la Constitució. D'aquí tornarà a la Cambra Baixa, ja al març o abril, per a l'aprovació definitiva i l'entrada en vigor.