El portaveu d'ERC, Gabriel Rufián, intervé durant la primera sessió del debat d'investidura de Pedro Sánchez com a president de Govern, al Congrés dels Diputats, el 15 de novembre del 2023, a Madrid (Espanya)

Manuel García Castellón, el jutge de l' Audiència Nacional que instrueix la causa 'Tsunami Democràtic' ha ampliat l'escrit pel qual demanava empara al Consell General del Poder Judicial (CGPJ) per les declaracions abocades pel secretari d'Estat de Justícia, Tontxu Rodríguez , per afegir les realitzades pel portaveu parlamentari d'ERC, Gabriel Rufián, que des de la tribuna del Congrés li va assenyalar com a part de la "guerra judicial" perquè el PP i Vox "guanyin amb togues el que perden amb vots".

Segons confirmen fonts jurídiques, l'ampliació ha estat sol·licitada aquest divendres. Va ser el 15 de novembre passat quan Rufián va apuntar directament el jutge García Castelló per imputar la dirigent d'ERC Marta Rovira per terrorisme en la causa oberta per investigar les accions realitzades per la plataforma 'Tsunami Democràtic'. "El mateix jutge que, per cert, encara no sap qui és M.Rajoy", va assenyalar tot seguit.

En la seva intervenció, el portaveu d'ERC va acusar el magistrat titular del Jutjat Central d'Instrucció número 6 d'haver imputat Rovira "aprofitant que a un senyor li va donar un infart en una mani", en referència al turista francès que va morir el 2019 després de patir un infart a l'aeroport del Prat durant l'acció de bloqueig que va fer 'Tsunami'.

Rufián no es va quedar a 'Tsunami' i va culpar també García Castelló de "treure de la presó Ignacio González --expresident de la Comunitat de Madrid--, de "salvar (María Dolores) Cospedal --ex secretària general del PP -- de la (Operació) Kitchen" i d'"arxivar això del rei", en referència probablement a l'arxiu de la coneguda com a 'peça Carol' del 'cas Tàndem'.

Cal recordar que en aquest cas, el jutge va acordar l'arxiu el 2020 de la investigació d'un suposat encàrrec de l'examiga del rei emèrit Corinna Larsen al comissari jubilat José Manuel Villarejo per obtenir informació sobre una assistent espanyola de què sospitava.

García Castellón atenia amb aquesta decisió la sol·licitud formulada per la Fiscalia Anticorrupció que va demanar el sobreseïment en entendre que no existien "elements suficients" per sostenir la comissió "de delictes de suborn ni de descobriment de secrets en els dos suposats encàrrecs que constitueixen l'objecte de aquesta investigació".

"Casualitats... tot això és guerra judicial, i negar-ho és com negar que surt el sol i es pon per a tots cada dia", sentenciava aquest dimecres el portaveu de la formació independentista.

EL CGPJ TRAMITA



Precisament, aquest dijous passat es va saber que la Comissió Permanent del CGPJ acordava tramitar la petició d'empara realitzada pel jutge , que ho va sol·licitar davant les declaracions abocades pel 'número 2' de Justícia, que el va acusar en una ràdio de voler influir en les negociacions de l?amnistia per dirigir la investigació contra l?expresident català Carles Puigdemont.

L'òrgan executiu del CGPJ va prendre aquesta decisió per majoria després de "les declaracions realitzades per diversos responsables polítics arran de la interlocutòria dictada el dia 6 passat en què va acordar la continuació de la tramitació de les diligències prèvies 85/2019, en què s'investiguen les activitats de 'Tsunami Democràtic'".

En concret, García Castelló es referia a unes manifestacions del secretari d'Estat de Justícia en una ràdio i altres de la portaveu del Govern de la Generalitat de Catalunya, Patricia Plaja, en una roda de premsa. El CGPJ donava deu dies a tots dos perquè presentin al·legacions.

TONTXU RODRÍGUEZ



Va ser el 8 de novembre passat quan Rodríguez en una entrevista a Ràdio Popular va assenyalar de forma irònica que era una "casualitat" que García Castelló dirigís la investigació sobre 'Tsunami' contra Puigdemont i contra la secretària general d'ERC, Marta Rovira, uns dies abans que s'arribés "a un acord amb Junts i uns dies després que s'hagués arribat a un acord amb ERC".

També ha apuntat que l'expresident del Govern del PP José María Aznar "podria parlar una mica de García Castellón". "¡Quina casualitat que ara, que es podia arribar a un acord per formar Govern, imputin els líders catalans! Jo no tinc ni idea de si té raó o no, però quina casualitat que ha de ser aquest dia. Podia haver estat un any i mig abans o un any i mig després, doncs no, al bell mig de les negociacions, si això no és influir...", va censurar.

Pel que fa a la portaveu de la Generalitat de Catalunya, el 7 de novembre passat va afirmar el següent: "Aquells a qui els toca impartir justícia, alguns, no tots, busquen no només condicionar negociacions polítiques sinó castigar-les, prevaricant".

Per al CGPJ, "es pot considerar 'ab initio' que hi ha fonament suficient per admetre a tràmit la petició". Un cop rebudes les al·legacions, l'assumpte se tornarà a sotmetre a la Comissió Permanent per a l'adopció d'una resolució definitiva.