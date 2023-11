Arxiu - El portaveu econòmic de Sumar, Nacho Álvarez - Eduardo Parra - Europa Press - Arxiu

La líder de Sumar, Yolanda Díaz, ha remès una oferta a Podem perquè el dirigent del partit, Nacho Álvarez, sigui ministre en el proper Executiu de coalició, però condicionat que la formació estada cessi "els atacs públics i insults a membres de Sumar", inclosa la mateixa vicepresidenta segona en funcions.

Per la seva banda, la secretària general de Podem, Ione Belarra, ha retret aquest oferiment, que veu com una estratègia per "justificar que els fan fora" al seu partit de l'Executiu més que una proposta i insisteix que, com la resta de formacions, "els ministres de Podem els tria Podem". Així, implícitament insisteix que la seva elecció és la ministra d'Igualtat en funcions, Irene Montero.

Segons ha avançat 'eldiario.es' amb fonts de la coalició, aquest divendres Díaz ha remès un escrit on planteja que Álvarez sigui ministre en representació de la quota morada. Amb això, el text marca com a requisit que Podem concorri amb Sumar al proper cicle electoral, començant pels mateixos comicis europeus.

D'aquesta manera, Díaz aposta així per l'opció del secretari d'Estat de Drets Socials com a futur ministre, que a més va liderar l'equip negociador de Sumar per a l'acord programàtic de coalició amb el PSOE. I el seu perfil ha sonat durant aquesta setmana com a opció per al departament de Drets Socials, que fins ara ha dirigit Belarra.

Sectors de Sumar manifesten que el també secretari d'Economia de Podem no entrarà a l'Executiu si l'executiva estada no ho avala.

BELARRA: L'OFERIMENT NO ÉS SERIÓ



Tot i això, la direcció de Podem reclama que Montero formi part de l'Executiu i durant aquests dies ha denunciat que tant Díaz com el president en funcions, Pedro Sánchez, pretén vetar el seu partit.

En xarxes socials, Belarra ha criticat aquesta proposta, sostenint que se'ls ha traslladat al mateix temps que es filtrava a la premsa, en remarcar que la formació de Govern "és una cosa molt seriosa" i que per consolidar un bloc democràtic es necessiten "les unes a les altres, sense vetos".

"Com la resta de formacions polítiques, començant pel PSOE, els ministres de Podem els tria Podem. Podem segueix pensant que el millor que pot aportar al Govern de coalició és aprofundir les transformacions feministes al capdavant del Ministeri d'Igualtat", ha plantejat.

Al si de la formació morada, hi ha malestar per l'oferta de Díaz, que interpreten només com un intent de guanyar el "relat" per part de Sumar. Encara més, algunes veus apunten que és obscè plantejar el nom d'Álvarez quan des de la configuració de les llistes electorals se'ls intenta arraconar.