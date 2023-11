@EP

La portaveu del PSC al Parlament, Alícia Romero , ha avisat el Govern que serà "difícil" que els socialistes negociïn els Pressupostos del 2024 si no es compleixen els acords sobre la B-40 i el Hard Rock als quals van arribar per a la aprovació dels comptes de 2023.

"Per nosaltres això és imprescindible, és importantíssim que s'aprovi. Ha estat un dels nostres cavalls de batalla", ha sostingut en roda de premsa aquest divendres, en què ha afegit que hi ha un clima de desconfiança i incredulitat sobre el compliment dels acords pressupostaris.

La portaveu socialista ha desitjat que el Govern "pugui justificar el gruix important" de l'execució dels comptes, ja que assegura que així recuperarien una certa confiança a l' Executiu català.

Ha assegurat que estan preocupats, ha reconegut que a finals d'any no es complirà el 100% del Pressupost, però ha reclamat a l'Executiu de Pere Aragonès que hi hagi "una gran part d'aquests Pressupostos que, com a mínim, s'hagi iniciat".

CONTACTES, NO NEGOCIACIONS



Romero ha detallat que fins ara hi ha hagut contactes amb el Govern emmarcats en l'anàlisi del compliment dels comptes del 2023 i no negociacions per als del 2024: "Si ens convoquen, ja ho veurem. Si no hi ha compliment d'aquests dos projectes serà molt difícil que el PSC entri a la negociació", ha insistit.

Preguntada per si la constitució d'una comissió per debatre sobre l'ampliació de l'Aeroport de Barcelona és també una condició per poder negociar els comptes del 2024, la portaveu socialista ha respost que primer caldrà veure qui serà el nou titular del Ministeri de Transports, i ha afegit que constituir aquesta comissió “és més senzill que els altres dos temes”.

A més, Romero ha confiat que hi haurà ministres catalans dins del nou Govern central i ha mostrat la confiança de la seva formació al president del Govern, Pedro Sánchez, per a la configuració del nou Consell de Ministres.

RESULTATS DEL CEO



Ha celebrat el resultat de l'enquesta del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO) publicada aquest divendres i que situa el PSC com el partit més votat a Catalunya si se celebressin eleccions autonòmiques i aconseguiria entre 39 i 45 escons: “És un motiu de satisfacció, però és una foto concreta”.

Ha defensat que seguiran treballant durant els 14 mesos que falten fins a les properes eleccions catalanes, fent oposició i sent "humils", i ha desitjat que aquesta foto fixa de les enquestes es vagi repetint en el temps.

Sobre la reforma del reglament del Parlament, Romero ha sostingut que la ponència que s'ha constituït aquest divendres és per fer "modificacions puntuals que van plantejar la CUP i ERC en relació amb la llibertat d'expressió i els discursos d'odi", i ha afegit que les esmenes del PSC aniran en aquest sentit.

"Si s'ha d'obrir per a altres temes, hi ha altres vies", ha afirmat després de ser preguntada per si es podrien modificar altres articles del reglament com el 25.4, que se li va aplicar a la líder de Junts i expresidenta de la Cambra catalana, Laura Borràs.

Sobre si l'exconsellera de Salut i vicepresidenta del Parlament, Alba Vergés , hauria de dimitir després de ser investigada pel subministrament de vacunes del Covi-19 a policies nacionals i guàrdies civils, Romero ha assenyalat que el reglament del Parlament parla de suspendre l'escó quan s'obri judici oral, i ha afirmat que seria per a temes de corrupció i "caldria analitzar" si aquest és el cas de Vergés.