Militars retirats de diversos cossos han elaborat un manifest en què reclamen a les Forces Armades la destitució del president, Pedro Sánchez , i la convocatòria de noves eleccions davant la, al seu parer, "absència de justícia, igualtat i democràcia" a Espanya.

El president del Govern en funcions i candidat a la reelecció, Pedro Sánchez, durant la primera sessió del debat d?investidura @ep

El manifest publicat a la web de l' Associació de Militars Espanyols (AME) s'ha fet públic aquest divendres, després que Pedro Sánchez hagi pres possessió del càrrec. Els signants justifiquen la petició amb l'article 8.1 de la Constitució que, en relació amb les Forces Armades, té la missió de "defensar l'ordenament constitucional", que veuen en "greu perill per la falta d'independència judicial".

"Demanem als responsables de la defensa de l'ordenament constitucional la destitució del president del Govern i la convocatòria d'eleccions generals, cosa que sotmetem a la consideració de la ciutadania espanyola per prevenir-la i que prengui consciència de la gravetat de la situació actual ", resa el text.

Al text, els militars retirats, que es declaren "preocupats per l'esdevenir d'Espanya" , denuncien l'"assetjament a l'Estat de Dret en copar el poder Executiu la majoria dels òrgans judicials", cosa que "anul·la la independència del poder judicial i la separació de poders".

Així , fan al·lusió al Tribunal Constitucional, "compost parcialment per magistrats que recentment han detentat rellevants càrrecs polítics al Poder Executiu, cosa que anul·la la seva neutralitat". "L'extralimitació de les funcions d'aquest tribunal, assumint el paper corrector de les sentències del Tribunal Suprem, funció que no correspon al no estar integrat en el poder judicial". Del seu president, Cándido Conde-Pumpido, també recalquen que "té antecedents que no permeten la neutralitat de les seves accions".

Tot seguit, parlen de la Fiscalia General de l'Estat, "procliu a l'assumpció permanent dels dictats del Poder Executiu i en contra de la seva missió, que és la de promoure l'acció de la Justícia en defensa de la legalitat, dels drets dels ciutadans i de l'interès públic tutelat per la llei, així com vetllar per la independència dels tribunals i procurar davant d'aquests la satisfacció de l'interès social”.

CONTRA L'AMNISTIA

De la mateixa manera, els militars retirats critiquen els indults "per als delinqüents del cop d'Estat d'octubre del 2017", la supressió de la sedició i la reforma de la malversació "només per interessos polítics". Passen després a l'amnistia pactada pel Govern amb els partits independentistes, que beneficiarà els implicats en el 'procés' des del 2012, i asseguren que no té cabuda a la Constitució.

Insisteixen que eliminaria la igualtat davant la llei i esborraria els delictes de l'octubre del 2017 "pel sol interès personal" de Sánchez per ser investit president del Govern. Això, veuen, "deixa inerme l'Estat de Dret en anul·lar les sentències i els procediments en vigor dels delinqüents protagonistes d'aquest cop".

"La possible ruptura de la unitat de la nació, única i indivisible, en acceptar per a la investidura esmentada la celebració d'un referèndum d'autodeterminació, i havent acceptat la denominació per a Catalunya de 'minoria nacional' amb els privilegis que comporta en el dret internacional “, afegeixen.

A més, censuren "l'atac a les Forces Armades, amb la cessió de casernes i eliminació de les desfilades militars" , entre altres assumptes, i el "menyspreu als Cossos i Furces de Seguretat de l'Estat" per la "desaparició de la Guàrdia Civil de Navarra, la cessió de comissaries a Catalunya i la violació continuada de les fronteres per immigrants il·legals, sense que el Govern les defensi degudament”. I, pel que fa a la política internacional, assenyalen "el menyspreu a les Corts" pel "sorprenent" canvi de criteri sobre el Sàhara.