Foto: @EP

El grup parlamentari de Junts ha registrat aquest divendres al Congrés amb el PNB , i sense la firma d' ERC ni del PSOE , les comissions de recerca que van pactar a l'agost amb els socialistes, a canvi del vot dels independentistes a Francina Armengol: una per "saber la veritat" dels atemptats gihadistes de Barcelona i Cambrils d'agost del 2017 i una altra sobre l'espionatge a polítics independentistes amb el programa ' Pegasus '.

Quan es va constituir el Congrés, el PSOE va aconseguir sengles acords amb ERC i amb Junts per, entre altres mesures, permetre l'ús de llengües cooficials , prestar diputats per poder formar grup parlamentari malgrat no assolir els requisits establerts al reglament, i crear aquestes dues comissions de recerca. A canvi, els independentistes votarien Armengol i així donarien al PSOE i Sumar el control de la Mesa de la Cambra Baixa.

D'aquestes condicions faltava per materialitzar-se la creació d'aquestes comissions d'investigació i Junts ha decidit registrar-les aquest divendres, demanant la firma del PNB, en comptes de buscar un text comú amb ERC o el PSOE.

La comissió sobre els atemptats islamistes del 2017, comesos quan Carles Puigdemont presidia la Generalitat, busca "saber la veritat" i aclarir "les responsabilitats polítiques" de qualsevol índole. Els de Junts se n'han fet ressò en nombroses ocasions de les notícies que apunten que un dels implicats, Abdelbaki és-Satty, imant de Ripoll, va ser confident del Centre Nacional d'Intel·ligència (CNI).

VILLAREJO I EL PAPER DEL CNI AL 17-A

El comissari jubilat José Manuel Villarejo és un dels que ha encoratjat aquesta teoria de la conspiració assegurant que el CNI no volia provocar els atemptats en què van morir 16 persones, però sospita que hi va haver un "error de càlcul", ja que, segons la seva versió, es va voler crear un "comando fictici" per donar un "esglai" a Catalunya i després de la mort de l'imant en l'explosió d'Alcanar la cosa es va "descontrolar".

L'altra comissió d'investigació es refereix a l'anomenada 'operació Catalunya', les actuacions que s'atribueixen al Ministeri de l'Interior als Governs de Mariano Rajoy per llançar informacions falses contra polítics independentistes per intentar desacreditar-los.

El Congrés ja ha investigat diverses vegades les anomenades clavegueres d'Interior a l'etapa del PP, tant el 2017 per l'operació Catalunya com la legislatura passada quan va obrir indagacions sobre l'operació Kitchen sobre l'espionatge a l'extresorer del PP Luis Bárcenas.

En aquella primera investigació de l''Operació Catalunya' es va concloure, malgrat el vot en contra del PP, que, efectivament, es va crear una estructura policial destinada, entre altres coses, a "perseguir" adversaris polítics com a dirigents de l'independentisme català.

UNA OPERACIÓ JA INVESTIGADA

S'esmentava en concret "la creació i treballs realitzats per les BARC" (Brigada d'Anàlisi i Revisió de Casos) contra el PSOE, el fals compte a Suïssa de Xavier Trías, o l'anomenat "Informe PISA" contra Podem sobre suposades activitats econòmiques de Pablo Iglesias.

A les conclusions es va reprovar el primer ministre d'Interior de Rajoy, Jorge Fernández Díaz, així com l'exdirector general de la Policia Ignacio Cosidó i l'exdirector adjunt operatiu (DAO) de la Policia Eugenio Pino com a responsables polítics de l'ús "partidista" d'aquest departament.

Però els independentistes van insistir el 2022 demanant una altra comissió d'investigació sobre l'operació Catalunya, centrada inicialment en la presumpta intromissió a la sobirania del Principat d'Andorra per part de responsables polítics espanyols, però que el PSOE va voler desviar més cap al cas Kitchen ', malgrat que ja s'havia investigat.

Tot i això, els vetos creuats entre partits per trucar a compareixents van portar que només donés temps a interrogar l'excomissari José Manuel Villarejo. Al maig, la comissió va decaure amb la dissolució de les Corts per la convocatòria avançada de les eleccions generals.

PRIMER PAS DEL 'LAWFARE' QUE VA IRRITAR A DIJOUS

A l'acord subscrit per PSOE i Junts per a la investidura de Pedro Sánchez es parla d'aprofitar les noves comissions d'investigació promeses per aprofundir en l'amnistia els independentistes encausats al llarg dels darrers deu anys. Els de Carles Puigdemont volen que el que decideixi el Congrés serveixi per demostrar el suposat 'lawfare' i així revisar altres causes que afecten coreligionaris.

Precisament aquesta menció al 'lawfare' a l'acord del PSOE i Junts va soliviantar les principals associacions judicials i el Consell General del Poder Judicial, que van interpretar que el Congrés fiscalitzaria l'actuació dels tribunals.