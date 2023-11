Alberto Garzón @ep

Alberto Garzón s'ha acomiadat aquest divendres de la política i, per tant, també del seu càrrec com a ministre de Consum, una cartera no exempta de polèmiques per les seves declaracions sobre la carn i les macrogranges, en què va limitar la publicitat audiovisual dels jocs atzar i les apostes.

"Tanquem aquesta etapa en què el Ministeri de Consum ha dut a terme diferents mesures per protegir les persones consumidores" , ha manifestat el fins ara titular de la cartera de Consum en una publicació a la xarxa social X, Garzón també ha deixat la coordinació dIU.

Garzón (Logroño, 1985) va ser nomenat ministre de la nova cartera de Consum del Govern de coalició de PSOE i Unides Podem el gener del 2020. En aquests tres anys, l'economista ha posat en marxa mesures com la regulació de la publicitat audiovisual dels jocs d'atzar limitant-la a la matinada o la prohibició que els clubs esportius exhibeixin publicitat d'operadors del joc a les seves equipacions.

"Una de les iniciatives de què ens sentim més orgullosos és protegir joves i col·lectius vulnerables davant dels riscos del joc atzar. Hem impulsat un canvi de paradigma pioner a Europa en promoure entorns més segurs de joc en línia", ha defensat Garzón.

En matèria de joc, Garzón va començar a treballar el 2022 en una llei que regulés les 'loot boxes' o caixes botí dels videojocs , que són dispositius que tenen un valor econòmic en un mercat real o fictici i el premi aleatori del qual es pot revendre o intercanviar, inclosos els famosos NFT o les criptomonedes. Amb la marxa, aquesta normativa queda pendent.

Pel que fa als menors, entre altres mesures, el seu departament també ha promogut el 'Codi deontològic sobre la publicitat no sexista de joguines', signat pel Ministeri de Consum amb l'Associació Espanyola de Fabricants de Joguines (AEFJ) i Autocontrol. En virtut d'aquest nou codi d'autoregulació, que substitueix el del 2005, la publicitat de nova producció ha d'evitar que s'associï les nenes amb activitats relacionades amb la cura, el treball domèstic o la bellesa i els nens amb l'acció, l'activitat física o la tecnologia.

Pel que fa als consumidors, el Ministeri de Consum ha promogut mesures com la fi dels números 902 i la gratuïtat dels telèfons d'atenció al client de les empreses que presten serveis bàsics, públiques i privades; la regulació per llei la figura de la persona consumidora vulnerable; l'ampliació del termini de garantia legal dels productes de 2 a 3 anys i l'obligació que els fabricants ofereixin peces de recanvi durant 10 anys des de la descatalogació.

Durant el seu mandat, Alberto Garzón també ha aixecat polèmiques amb sectors com el ramader o el de la indústria càrnia. El ministre va oferir en una entrevista a un mitjà britànic, en què es mostrava en contra la ramaderia intensiva i de les macrogranges.

També la campanya 'Menys carn. Més vida', que el ministre va llançar a través de xarxes socials, va ser durament contestada pel sector carni, per l'oposició i fins i tot pel president del Govern, Pedro Sánchez, que, preguntat sobre l'assumpte, va sentenciar: "A mi, on em posin una mica al punt, imbatible".

Tot i aquestes iniciatives, el mateix Garzón reconeix que "queda molt per fer" i que el proper Govern haurà de treballar a regular la publicitat d'aliments i begudes adreçada al públic infantil; augmentar l'eficàcia de l'arbitratge de consum com a eina de garantia de drets dels consumidors; i crear noves lleis per regular els serveis datenció a la clientela, les condicions generals de la contractació i les accions col·lectives de representació dels interessos col·lectius de les persones consumidores.