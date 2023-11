El vicesecretari de Cultura i Societat Oberta i portaveu del Partit Popular , Borja Sémper , ha considerat que la petició realitzada aquest divendres per part de militars retirats que han llançat un manifest exigint a les Forces Armades la destitució del president, Pedro Sánchez, i convocar eleccions , és "profundament irrellevant" a "efectes pràctics".

El portaveu del PP i vicesecretari de Cultura i Societat Oberta, Borja Sémper @ep

D'aquesta manera s'ha expressat el 'popular' en relació amb aquesta circumstància en unes declaracions als mitjans abans de participar a Àvila a la presentació del llibre 'Tan terrible és l'odi', en què també ha estat present el president del Partit Popular d´Àvila, Carlos García, i el diputat del PP de Càceres, Carlos Floriano.

En aquest marc, Séper ha fet èmfasi que, "afortunadament", les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat són "profundes i absolutament democràtiques i constitucionals", i sobre això "no hi ha cap ombra de sospita ni de dubte".

De la mateixa manera, i preguntat per l'enquesta del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO) de Catalunya --similar a l'estudi del Centre d'Investigacions Sociològiques (CIS)--, que dóna "bones" perspectives al PP, Sémper ha assegurat "no creure's" cap enquesta després de l'experiència viscuda en els darrers mesos.

CONDICIÓ HUMANA



En la mateixa línia, Sémper ha remarcat que aquest llibre parla de la condició humana, el context de la qual és Espanya en unes circumstàncies "terribles" com les que van viure els espanyols a principis del segle.

Però parla "fonamentalment" de la condició humana, que té coses "extraordinàries, lluminoses i terribles, també de manera gairebé transversal, gairebé universal".

"El que és terrible és l'odi, com bé diu el llibre, és la incapacitat d'entendre'ns entre diferents i el més lluminós és la concòrdia, és l'entesa entre diferents" , ha subratllat Sémper, alhora que ha detallat que aquesta circumstància són les dues cares de la mateixa manera de la condició humana.

En definitiva, ha continuat el 'popular', el que es vol és posar l'accent en l'aspecte lluminós de la condició humana, perquè en temps difícils, d'odi i murs en què la "veritat deixa de ser important i en què sembla que canviar d'opinió no és mentir quan la mentida no és canviar d'opinió", convé que hi hagi polítics "sensats i raonables que segueixin apel·lant a l'entesa entre diferents".

Per a Borja Sémper, en aquests moments convé que hi hagi polítics que escriguin llibres, que somiïn, que vulguin traduir la realitat d'una altra manera, a través de la literatura o d'altres expressions artístiques.

"ABSOLUTA DETERMINACIÓ"



Sémper ha indicat que això és el que fa Carlos García al seu llibre, cosa que és "molt rellevant" també en el present. Per això, ha afegit Sémper, "lluny de caure en la desesperança o deixar-se portar per l'enuig", el Partit Popular té l'"absoluta determinació que aflori el millor d'Espanya".

El "millor" d'Espanya, ha ressaltat el popular, és el que van fer els pares i avis en la transició, ja que van aconseguir "reconciliar un país dividit que venia d'una llarga dictadura en un projecte comú i compartit el paraigua del qual era la Constitució".

Una Carta Magna avui "tan vilipendiada i injuriada, però tan necessària", ha asseverat el vicesecretari de Cultura i Societat Oberta del PP, motiu pel qual ha assenyalat que és una "sort estar a Àvila i convidar tothom a llegir el llibre, ia ser possible que també el compri".