El secretari d'Organització del PSOE i principal negociador amb Junts, Santos Cerdán , ha admès que l'objectiu dels socialistes, una vegada que han acceptat concedir una llei d'amnistia als implicats en el procés passa perquè l'independentisme s'arribi a sentir identificat a una Espanya federal, per la qual ells aposten.

El secretari d'Organització del PSOE, Santos Cerdán, compareix en una roda de premsa per explicar els detalls de l'acord d'investidura amb el PSOE, al Parlament Europeu, el 9 de novembre del 2023, a Brussel·les (Bèlgica).

A més afirma que l'expresident català Carles Puigdemont , fugit a Bèlgica des de fa sis anys, ha estat "a l'exili" tot i que deixa clar que segons ell hauria d'haver estat jutjat per la justícia espanyola però va decidir fugir i no rendir comptes.

Així ho ha assenyalat en una entrevista amb El Diario l'endemà que el candidat del PSOE, Pedro Sánchez fos investit president del Govern amb 179 vots, entre els quals els de l'independentisme català.

En ser qüestionat sobre la manera com es podrà avaluar l'amnistia, ha indicat que el temps mostrarà la situació en què es troba Catalunya ia continuació ha assenyalat: "però l'objectiu com a Partit Socialista Obrer Espanyol és que els independentistes se sentin identificats a una Espanya federal, que és l?aposta del PSOE, on vegin les seves pròpies reivindicacions representades en un país com Espanya».

Cerdán, va passar cinc dies a Bèlgica, per tancar l'acord del PSOE amb Junts --on es troba fugat Puigdemont-- i superar així el principal escull per a la reelecció de Sánchez.

TENIA UNA ALTRA IMATGE DE PUIGDEMONT



D'altra banda, en ser qüestionat sobre la primera reunió que va mantenir amb l'expresident català, afirma que es va trobar una persona "molt diferent" que ell tenia dibuixada al cap ia més ha utilitzat la paraula "exili" per referir-se a els seus anys a Bèlgica, fugat de la justícia espanyola. Tot i això precisa que Puigdemont "no va complir amb la justícia espanyola" i "hauria d'haver estat jutjat, però va decidir fugir i ha estat sis anys sense rendir comptes".

"És una persona amb una ideologia independentista, és clar. Però crec que no han hagut de ser fàcils els seus anys fora d'Espanya, a l'exili. Ha hagut de viure moments durs i el vaig veure amb una voluntat clara i real de poder arribar a un acord” ha indicat.

En ser qüestionat de nou, per haver utilitzat la paraula exili, diu que no gosa definir si l'expresident ha estat exiliat o fugat i caldria recórrer a la Reial Acadèmia Espanyola de la Llengua per definir què és cada cosa.

En tot cas ha posat en qüestió que se li digui fugat perquè pot "passejar" per tot Europa, és eurodiputat "amb plens drets" i fins i tot pot estar "a la mateixa frontera d'Espanya". Segons la seva opinió, exiliats són "els que se'n poden anar d'un país i es poden passejar per la resta".

NO VOL DESENVOLUPAR LA IDENTITAT DELS VERIFICADORS



Una de les condicions de Junts que el PSOE va acabar acceptant és establir un verificador internacional per fer seguiment a les negociacions entre els dos partits, i establir reunions mensuals a l'estranger en què participarà Puigdemont.

El 'número tres' del PSOE ha justificat aquesta figura en assenyalar que "és com un notari, no és més que això "la funció del qual serà registrar els acords i verificar que aquests es compleixin.

Respecte a la decisió de no fer pública la identitat de les persones que formen part d'aquest mecanisme de verificació, assegura que és per "protegir" aquestes persones i defensa que els que fan aquesta mena de tasques solen romandre a l'anonimat. "El més important no és qui serà. El més important seran els acords, que sempre seran públics, i el que plantegin les forces polítiques", ha indicat.

PERSECUCIÓ JUDICIAL CONTRA LA JUTJA ROSELL



Sobre la inclusió de l'expressió 'lawfare' a l'acord amb Junts, que fa referència a la guerra judicial contra rivals polítics, Santos Cerdán ha evitat pronunciar-se aquesta pràctica es produeix o no a Espanya. "No em correspon a mi dir si n'hi ha o no", afirma.

Tot i això, ha esmentat la sentència ferma que reconeix "persecució política a Victoria Rosell" . "¿Això com s'anomena? No seré jo qui ho digui, però hi ha un jutge condemnat per una persecució política", ha afegit.

Considera per tant que això no vol dir que a la justícia espanyola hi hagi lawfare ni que tots els jutges siguin així. "Però aquí parlem d'un cas que hi ha hagut", ha reiterat.

APUNTA CONTRA LA SENTÈNCIA DEL TC SOBRE L'ESTATUT



D'altra banda, respecte al reconeixement que hi ha un "conflicte polític" amb Catalunya i l'origen d'aquest, assenyala que "li costa" remuntar-se al decret de Nova Planta, tal com sosté el text de l'acord.

Tot i això sí que esmenta com a punt d'inici la sentència del Tribunal Constitucional sobre l'Estatut de Catalunya de 2010 que a judici de Cerdán "va mutilar" part d'aquesta norma, "fins i tot articles que eren idèntics als d'altres estatuts d'altres comunitats autònomes. hi va haver un abans i un després", ha remarcat.